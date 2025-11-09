Eccellenza, Il Santa Maria esonera Ferrara: si attende il nome del nuovo mister

Rivoluzione pronta in casa Polisportiva Santa Maria. Dopo il ko nello scontro diretto contro la Sanseverinese e l’ultimo posto in classifica, la società giallorossa ha annunciato l’esonero di mister Ferrara

La nota

“La Polisportiva Santa Maria comunica che, in data odierna, Cristian Ferrara è stato sollevato dall’incarico di guida tecnica della prima squadra. La società giallorossa ringrazia Ferrara per il lavoro svolto sin dal suo arrivo e gli augura un grande in bocca al lupo per il suo futuro. Nelle prossime ore sarà comunicato il nuovo allenatore”.

Mister Ferrara era subentrato a inizio stagione dopo la prima parentesi targata Nicoletti