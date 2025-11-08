Eccellenza, il Santa Maria colpito nel finale dalla Sanseverinese

La Polisportiva Santa Maria perde davanti al proprio pubblico contro la Sanseverinese per 1-0. A decidere la gara è un gol nei minuti finali di Romano. I cilentani approcciano bene e sin dalle prime battute provano a fare la gara.
Il match
Il primo tiro verso lo specchio della porta arriva con una punizione insidiosa di Caprioli. Si distende Russo tra i pali. Soluzione analoga qualche minuto più tarei su una nuova punizione. Questa volta parata più facile per Russo. I giallorossi osano a sfondare anche per vie centrali.
Si smarca bene Severino dal limite dell’area. Conclusione verso la porta, potente ma centrale. Fase favorevole ai padroni di casa. Salzano aggancia un pallone difficile in area, ma non riesce a dare coordinazione al suo tiro. Prima chance per gli ospiti dagli sviluppi di calcio d’angolo al 38’.
Romano raccoglie dopo una deviazione con il suo tiro sporcato in maniera decisiva in corner. L’ultima occasione prima dell’intervallo è di De Cono che spingr sulla corsia di destra, salta l’avversario e mette dentro un pallone a rimorchio invitante per i suoi compagni. Si salva la difesa ospite.
Il secondo tempo
La ripresa parte, invece, con una Sanseverinese più offensiva. Prima, però, Salzano si procura lo spazio per calciare, ma spara alto. Al 6’ biancoazzurri vicini al vantaggio con Cataldo che svetta di testa e non trova la porta di un soffio.
Poco più tardi indecisione difensiva del Santa Maria che regala una clamorosa occasione sui piedi di Cuomo. Palla sul palo. Al 34’ Saponara si divora il gol a porta praticamente vuota. Rifornimento perfetto di Di Pasquale per il numero 10 giallorosso che non trova l’appuntamento con il gol. Forcing giallorosso nel finale. Saponara veste i panni dell’assist man con Caprioli che sciupa tutto con un mira sbilenca.
Al 90’ poco prima del recupero, la Sanseverinese passa. Mischia furibonda in area e capitan Romano sbuca sotto porta insaccando in rete il gol che decide la gara. Non c’è più tempo.
Il tabellino
Santa Maria Cilento (3-4-3): Volzone; Rizzo F. (32’st Di Pasquale); Godoy, Di Genio; De Cono (45’st Noletta), Cotello, Caprioli, Vona; Salzano (20’st Saponara), Capuozzo, Severino (45’st Messano). A disp.: Lettieri, Troise, Cascone, Ciornei, Carnesciali. All.: Ferrara.
Sanseverinese (3-5-2): Russo; Romano, Giordano (28’st Del Giudice), Liccardi; Paduano (32’st Penna), Cataldo (32’st Masullo), Titarelli (33’pt Cuomo), Costantino, Vacca; Moffa, Maiese (21’st Salerno) A disp.: Munao, Gargiulo, Arcucci, Di Marino. All.: Pepe.
Arbitro: Gerardo Rosa di Sala Consilina (Sozio-Pecori)
Marcatori: 45’st Romano (SV)
Ammoniti: Liccardi (SV), Caprioli (SM), Cuomo (SV), Masullo (SV), Salerno (SV)
Note: Angoli: 3-9. Recupero: 2’pt e 5’st