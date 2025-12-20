Eccellenza, il Santa Maria cade contro il San Vito Positano

Al “De Sica” di Montepertuso la Polisportiva Santa Maria cade contro il San Vito Positano per 3 a 1 e vede rallentare la propria corsa per la salvezza.
La gara
Al 1′ la sblocca subito Paradisone per il San Vito Positano sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I cilentani provano subito a reagire con Vona ma senza grande successo.
Al 3’st ancora squillo del San Vito con Raia che, dopo una bella sponda di Starita, trova la risposta di Volzone. Al 6′ ancora in proprio Raia che mette dentro un pallone su cui non si avventa nessuno.
Al 16′ colpo di testa di Guarro da calcio piazzato ma non riesce a dare precisione al suo colpo di testa. Al 20′ arriva il pareggio della Polisportiva Santa Maria con Ndiaye che trova la sua prima rete in giallorosso: palla lunga a cercare la velocità dell’esterno dei cilentani il quale, dopo aver vinto un contrasto, insacca all’angolino l’1 a 1.
Il San Vito Positano, nella seconda frazione di gioco, al 47′, ritorna in vantaggio con Raia, il migliore dei suoi. Sempre quest’ultimo va ad un passo dalla doppietta un minuto dopo con un sinistro a giro. Al 77′ colpo di testa di Faye che anticipa il portiere di testa ma non trova il bersaglio grosso.
All’84’ i due entrati del San Vito Positano fanno subito la differenza: Todisco, pescato in profondità, scarica dietro per l’arrivo di De Martino che appoggia in porta la rete del 3 a 1 dei padroni di casa. All’87 il San Vito potrebbe trovare anche il quarto gol con un calcio di punizione centrale di Esposito respinto da Volzone. Non accade praticamente più nulla e al triplice fischio, che scocca al 95′, può festeggiare la squadra napoletana.
Per la Polisportiva tocca leccarsi le ferite e ripartire subito in occasione dell’anno che verrà.
Il tabellino
San Vito Positano (4-3-3): Palumbo; Paradisone, Spina , Guarro, D’Amora ; Celia (35’st D’Esposito), Esposito; Proto (49’st Rippa) ; Raia (38’st Di Martino) , Starita (35’st Todisco), Coppola. A disp.: Castellano, Langella, Nkosi, Jadama, Pivetta. All.: Vitter.
Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Ventura, Ramacciotti, Godoy, Parisi; Pipolo, D’Auria, Vona (37’st Severino) ; Ndiaye, Faye, De Pasquale (30’st Margiotta). A disp.: Lettieri, Di Genio, Salzano, Cascone, Ciornei, Ippolito, Carnesciali. All.: Condemi.
Arbitro: Daniele Di Iorio di Ercolano (Palma-Mennella)
Marcatori: 1’pt Paradisone (SP), 20′ pt Ndiaye (SM), 2’st Raia (SP), 40’st Di Martino (SP)
Espulsi: –
Ammoniti: Raia (SP),Guarro (SP), D’Auria (SM), Ramacciotti (SM)
Note: angoli: 6-3. Recupero: 2′ pt e 5′ st