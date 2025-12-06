Eccellenza, Ebolitana per la corsa solitaria: Battipagliese e Santa Maria con il coltello tra i denti per i 3 punti

Inizia un caldo mese di dicembre per il campionato di Eccellenza, Girone B. Dalla vetta della classifica all’ultimo posto valido per raggiungere la salvezza, ogni sfida conta e può rovesciare le sorti di una stagione. Ebolitana-Battipaglie-Polisportiva Santa Maria scendono in campo nella giornata di sabato per il 16esimo turno

Le gare

L’inarrestabile Ebolitana di Egidio Pirozzi fa visita alla Virtus Monteforte Irpino, un campo tutt’altro che semplice dove è già inciampata anche la Battipagliese. Due i pareggi consecutivi per gli irpini a far da contro altare al predominio eburino al comando della classifica in solitaria. Per il penultimo turno del girone d’andata, i biancazzurri puntano ad ottenere la 12esima vittoria stagionale in appena 16 gare. Un tentativo di fuga costante, ma limitato dalla tenacia e dall’orgoglio di un Apice che con le unghie e con i denti è li a -1 dal primato. Proprio l’Apice, però, sarà attesa dalla Polisportiva Santa Maria al “Carrano”.

La formazione di Condemi è apparsa in grande crescita nelle ultime uscite e chissà che una vera svolta possa arrivare proprio contro la seconda della classe. Impegno sulla carta proibitivo per i giallorossi, ma questo campionato ci ha già insegnato a non lasciare nulla al caso.

Chi è in totale affanno è sicuramente la Battipagliese di Vitale. Dal suo arrivo al posto di mister Fiume la forbice di distacco dalle prime due si è notevolmente ampliata passando a 8 lunghezze. Una zebretta a singhiozzo che dovrà vedersela fuori casa contro un Montemiletto partito bene, ma ora in caduta libera con tre sconfitte consecutive contro compagini in lotta per la salvezza.