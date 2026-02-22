Eccellenza: Ebolitana e Apice non si fanno male, finisce 0 a 0 al “Dirceu”

Pareggio a reti bianche tra Ebolitana e Apice nel big match della nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone B.
La partita
Prima del match Ebolitana – Apice, uno striscione e un minuto di silenzio per ricordare il piccolo Domenico.
Prima azione degna di cronaca al sedicesimo. Punizione alta di Spinola, con Fusco che sorveglia. Minuto 27°, si invola verso la porta Hefiane: diagonale che termina fuori sopra la traversa. Quattro minuti dopo, punizione telefonata di Cavallo. Para facilmente Fusco. Occasionissima un minuto dopo sempre per Cavallo: imbeccata di Spinola per l’accorrente Cavallo che piazza il tiro, ma la sfera esce di pochissimo. Al 37 esimo, punizione dalla distsnza di Spinola: Fusco si tuffa e devia in angolo. Dopo due minuti di recupero, termina il primo tempo.
La ripresa
Ripresa con l’Apice che prova con Romeo, dopo dieci minuti: tiro rasoterra accompagnato fuori da Sorrentino. Conclusione in acrobazia di Schinnea al quindicesimo: pallone fuori sulla destra del portiere. Chance per Spinola al minuto 31°: diagonale rasoterra che si spegne di poco a lato, sulla destra di Fusco. Dopo cinque di recupero, termina la partita. Pareggio nel big match tra le due formazioni che restano appaiate in vetta alla classifica. L’Ebolitana, ha vinto però ad Apice.