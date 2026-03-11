Attualità

Eccellenza e radici: Il futuro della trota mediterranea fa tappa a Ceraso

Venerdì 13 marzo il Centro Ittiogenico Regionale di San Biase ospiterà un seminario formativo dal valore strategico per il territorio cilentano e l'intera Campania

Antonio Pagano

Venerdì 13 marzo, alle ore 09:30, il Centro Ittiogenico Regionale situato presso il vivaio Isca di San Biase frazione di Ceraso, ospiterà un seminario formativo dal valore strategico per il territorio cilentano e l’intera Campania. L’evento, intitolato “Il Centro Ittiogenico Regionale di Ceraso e il suo ruolo nella conservazione degli ecosistemi di acqua dolce”, segna un punto di svolta per la tutela della biodiversità locale.  

Gli interventi 

L’appuntamento vedrà la partecipazione dell’Avv. Fiorella Zabatta, Assessore della Regione Campania con deleghe a Pesca e acquacoltura, Biodiversità, Politiche giovanili, Sport, Protezione civile e Politiche di riforestazione. Insieme a lei, interverranno il Sindaco di Ceraso, Avv. Aniello Crocamo, il Presidente della Provincia di Salerno, Prof. Giovanni Guzzo, e i vertici del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.  

Un momento particolarmente significativo sarà la partecipazione dei bambini della scuola media di Ceraso, che avranno l’opportunità di toccare con mano il lavoro di ricerca e conservazione. Gli alunni saranno accompagnati dal Preside Nicola Iavarone, a testimonianza di una sinergia tra istituzioni e mondo dell’istruzione volta a sensibilizzare le nuove generazioni sul valore del nostro patrimonio naturale.  

Il programma della giornata

Il programma prevede: 

  • ⁠Visita Guidata: Esplorazione degli impianti di riproduzione e delle vasche di allevamento.
  • Dimostrazione Pratica: Tecniche di fecondazione artificiale della trota mediterranea a cura degli esperti Dott. Pierpaolo Gibertoni e Dott. Alberto Gentile.  
  • Approfondimento Scientifico: Relazioni sul progetto di recupero della trota del Sele, sullo screening genetico e sui nuovi protocolli sanitari ad elevata sorveglianza curati dall’IZSM e dall’ASL.   

L’incontro si concluderà alle ore 13:30 con un rinfresco per i partecipanti.

Il commento del Comune 

Come sottolineato dal Sindaco Crocamo e dal ViceSindaco Cerullo,  le prospettive di crescita sono ancora ampie e l’obiettivo è continuare a evolversi per fare sempre meglio, consolidando il ruolo della struttura come punto di riferimento regionale. “Siamo partiti con un obiettivo ambizioso e oggi il Centro è già un’eccellenza nella ricerca sulla prima trota autoctona del Mezzogiorno. Ma non vogliamo fermarci qui”, fanno sapere dall’Ente. 

