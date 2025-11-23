Eccellenza, boccata d’ossigeno per il Santa Maria: battuto il Baronissi nello scontro diretto salvezza

Torna alla vittoria la squadra giallo-rossa

A cura di Manuel Chiariello

Il Santa Maria ritrova la vittoria alla prima di mister Condemi al “Carrano”. I giallorossi si impongono per 2-1 contro il Salernum Baronissi in un scontro diretto per la salvezza.

La gara

La prima frazione stenta a decollare. Il primo tiro in porta arriva al quarto d’ora ed è di marca ospite con il colpo di testa ravvicinato di Montoro che schiaccia bene ma non dà forza al suo stacco. Il Santa Maria è sul pezzo. Severino raccoglie sulla trequarti e tenta la conclusione a giro con palla alta.

Al 32’ si sblocca la gara. Salzano approfitta di un clamoroso svarione avversario e a porta vuota non può fallire. È 1-0 per i giallorossi. In pieno recupero conclusione di La Pietra che Volzone argina bene. Doccia gelata ad inizio ripresa per i cilentani. Brutto pallone perso in ripartenza e il Salernum ne approfitta con il colpo di testa puntuale di La Pietra che anticipa tutti e fa 1-1 al 6’.

Leggi anche:

Polisportiva Santa Maria, il primo rinforzo per mister Condemi è il centrocampista Simone Pipolo
Eccellenza: il Santa Maria sceglie il suo allenatore. È Carmelo Condemi
Eccellenza, Il Santa Maria esonera Ferrara: si attende il nome del nuovo mister

Non si fa attendere la risposta del Santa Maria che al 25’ ritrova la via del gol e del nuovo vantaggio. Splendida cavalcata di Vona che sfonda la retroguardia avversaria e resta lucido davanti al portiere per il 2-1 giallorosso.

Dalla parte opposta Passariello da corner accarezza la parità con una girata pericolosa che si spegne di pochissimo a lato. Finale intenso. Clamorosa occasione per Severino che preferisce concretizzare da solo verso la porta invece che servire la corrente Caprioli, ma Grieco gli chiude la porta in faccia. In ripartenza ancora giallorossi pericolosi con Severino che questa volta serve bene Rizzo che non riesce a concretizzare venendo chiuso da Grieco. Il Salernum prova l’ultimo affondo in pieno recupero, ma il Santa Maria si salva con le unghie e con i denti portando a casa tre punti pesantissimi in ottica salvezza

Il tabellino

Santa Maria Cilento (4-3-3): Volzone; Ventura, Ramacciotti, Di Genio, Ciornei; Vona, Caprioli, Pipolo (35’st De Cono); Salzano (13’ Rizzo), Severino (45’st Messano), Capuozzo. A disp.: Lettieri, Troise, Ippolito, Cascone, Carnesciali, Valente. All.: Condemi.

Salernum Baronissi (4-3-3): Grieco; Guccione, Caballero, Masullo, Mancini (44’pt Maresca); Caraviello (37’st Ferrara), Iasevoli, Montoro (10’st Noletta); Passariello, De Maio, La Pietra (35’st Guadagni). A disp.: Corrado, Gorrasi, Belfiore, Di Fazio, Cavallaro. All.: Criscuolo.

Artbitro: Massimo Pio D’Alterio di Nola (Martello-Franzese)

Marcatori: 32’pt Salzano (SM), 6’st La Pietra (SB), 25’st Vona

Ammoniti: Caballero (SB), Pipolo (SM), Volzone (SM), Maresca (SB)

Note: Angoli: 0-2 Recupero: 2’pt e 5’st

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Casal Velino e Ascea unite nel lutto per la scomparsa di Antonella Tomasco

Dirigente vicario del Parmenide e insegnante ha dedicato la sua vita alla…

Serie D: la Gelbison cade contro l’Atlhetic Club Palermo

Al “Velodromo P. Borsellino” i padroni di casa si impongono per tre…

Agropoli, il riscatto è servito: battuta la Calpazio in un derby ricco di emozioni

I delfini dimenticano l'eliminazione dalla Coppa Campania e superano i granata per…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79