Eccellenza, Battipagliese-Ebolitana a porte chiuse: previsto maxischermo in piazza a Battipaglia

In occasione della gara di calcio del campionato di Eccellenza tra la Battipagliese e l’Ebolitana, l’amministrazione comunale battipagliese ha predisposto, per le ore 15:30 di domani, domenica 12 ottobre, un servizio per i supporter locali a poter vedere la partita in diretta streaming in un luogo pubblico idoneo.

La decisione

«L’esecutivo cittadino motiva la propria scelta sulla base dell’esperienza maturata in analoghe occasioni, proprio a tutela dell’ordine pubblico». Il maxischermo sarà collocato in Piazza Amendola a Battipaglia. Il Comando di Polizia Locale, con il supporto del locale Nucleo Comunale di Protezione Civile, garantiranno lo svolgimento dell’evento nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica.

Si tratta di un provvedimento che già in passato è stato autorizzato e che l’Amministrazione ritiene possa essere utile ai tifosi della Battipagliese per poter seguire comunque, anche se non sul campo, la propria squadra del cuore.

Qui Eboli

I supporter della Ebolitana 1925 hanno chiesto all’amministrazione comunale di fare la stessa scelta. Ma a quanto pare, e ad oggi, non ci sarebbe nessuna nota ufficiale da Palazzo di Città per la messa a disposizione del maxischermo in Piazza della Repubblica. A fronte di tutto ciò i tifosi bianco azzurri si stanno organizzando in maniera autonoma.