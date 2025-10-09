Eccellenza, passione frenata: Battipagliese – Ebolitana si gioca ancora a porte chiuse

La gara è in programma per domenica alle 15:30 al "Mario Provenza" di Macchia

A cura di Manuel Chiariello
Stadio Mario Provenza

Un derby d’altri tempi, ricco di passione e intensità, ma senza tifosi al seguito. Era già nell’aria ed ora è arrivata la decisione definitiva da parte del Prefetto di Salerno: Battipagliese-Ebolitana di domenica si giocherà a porte chiuse. Non è di certo una novità per l’accesa sfida tra zebrette ed eburini, abituati ormai da anni ad affrontarsi in uno stadio vuoto e senza tifosi

La diretta

La gara, in programma domenica alle 15.30 al “Mario Provenza” di Macchia”, sarà possibile seguirla grazie alla diretta live sui profili social della Battipagliese. Un piccolo contentino per appassionati e tifosi, trepidanti di vivere una delle partite più sentite sul territorio. Non sono mancate le immediate polemiche e critiche da parte dei sostenitori di entrambe le formazioni: “A tutti i derby fanno andare almeno i tifosi di casa, ma a questo niente”. Al “Macchia” ci sarà il deserto di tifosi, ma siamo certi che sia Battipagliese ed Ebolitana sentiranno forte la spinta e il sostegno della propria gente per una sfida mai come tutte le altre e soprattutto in questa stagione dove in palio c’è anche la lotta per la promozione diretta.

