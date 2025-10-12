Eccellenza: Apice in fuga. In Promozione l’Agropoli scivola a -4

Nel campionato di Eccellenza con il 3 a 1 sulla Sanseverinese e il pari nel derby Battipagliese – Ebolitana, l’Apice va a +5 sulle inseguitrici. Nel derby della Costiera respira il Costa d’Amalfi che supera 1 a 0 il San Vito Positano. Il terzo derby di giornata, quello di Castel San Giorgio, vede la Sangiorgese trionfare 3 a 1.

Santa Maria fanalino di coda

Il Solofra supera 4 a 2 il Buccino in crisi come il Santa Maria che affonda 3 a 1 a Montemiletto ed è ultimo (con la Sanseverinese). Vittoria del Salernum sul Baronissi 1 a 0 mentre l’Agerola fa fuori anche l’Angri (2 a 0).

Il punto sulla Promozione

In Promozione, invece, con il pareggio in quel di Cava de’ Tirreni contro l’Atletico Pagani, l’Agropoli scivola a -4 punti dal primo posto in classifica, complici anche i punti di penalizzazione inflitti alla formazione Bianco azzurra.

I delfini vengono superati anche da Campagna (2 a 0 in casa del Centro Storico Salerno) e Atletico San Gregorio (1 a 0 allo Sporting Pontecagnano); le due compagini sono ora appaiate al secondo posto a 12 punti. D’Attilio e Di Mauro per la Poseidon stendono il Victoria Marra; la Calpazio subisce un netto 3 a 1 sul campo del Faiano. Le formazioni capaccesi sono a sei punti in classifica.

Negli altri incontri, 2 a 2 tra Gragnano (prossima avversaria dell’Agropoli) e Pompei, 2 a 1 del Palomonte al Città di Pontecagnano, la Rocchese rifila un poker alla Juventude Stabia.