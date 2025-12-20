Eccellenza, al via il girone di ritorno. Ebolitana per ripartire, Battipagliese e Santa Maria di rincorsa

Ultimo weekend del 2025 per il campionato d’Eccellenza che saluta l’anno con la prima giornata del girone di ritorno. La prima a scendere in campo sarà la Polisportiva Santa Maria, poi attesa per il duello a distanza tra Ebolitana e Battipagliese.

Le gare

I giallorossi, forti del ritrovato successo in esterna nello scontro diretto contro l’Angri, vogliono ingranare definitivamente la marcia giusta e ancora lontano da casa faranno visita al San Vito Positano. I cilentani se la vedranno contro una formazione davvero in salute, imbattuta nelle ultime 4 uscite stagionali, ma con la cura Condemi il Santa Maria ha davvero voltato faccia.

Prosegue la rincorsa anche della Battipagliese che prova a mettere un po’ di fiato sul collo su Ebolitana e Apice. Le zebrette ospitano un Castel San Giorgio che ha perso un po’ di brio rispetto all’inizio del campionato, ma comunque da temere particolarmente.

I bianconeri con le due ultime vittorie consecutive si sono rilanciati in classifica e sperano di risucchiare qualche altro punto utile ad un’Ebolitana che, obbligata a giocare a Pontecagnano per l’impraticabilità del “Dirceu”, attende il Montemiletto. Gli eburini hanno rallentato la propria corsa pareggiando contro il Castelpoto, riportando a -1 i punti di distacco dall’Apice.

Per questo motivo, la squadra di mister Pirozzi scende in campo con la consapevolezza di non poter fallire per evitare di subire addirittura il sorpasso e regalarsi uno spiacevole stop natalizio.