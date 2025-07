Eccellenza a Eboli: studenti del “Perito Levi” in Cina con borse di studio presso la prestigiosa SISU

Chiara Piccolo, studentessa di cinese del Liceo classico europeo “Perito Levi” di Eboli, è partita nei giorni scorsi per un viaggio studio a Shanghai di quattro settimane.

La selezione

Selezionata dall’Istituto Confucio di Napoli, diretto dalla prof.ssa Valeria Varriano, nell’ambito della Convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico dell’IIS Perito Levi, prof.ssa Laura M. Cestaro e il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, prof. Roberto Tottoli, Chiara fruisce di una borsa di studio presso la Shanghai International Studies University (SISU), la più prestigiosa università cinese per le lingue straniere, gemellata con “L’Orientale” di Napoli.

Il Liceo Classico europeo è sede, in forza della medesima convenzione, dell’Aula Confucio, grazie alla quale, tra l’altro, gli studenti, selezionati per merito, possono candidarsi per un viaggio studio a Shanghai.

Le dichiarazioni

“L’Aula Confucio – dichiara il Dirigente scolastico prof.ssa Laura M. Cestaro – parte integrante dell’Offerta Formativa dell’Istituto, è finalizzata a diffondere la lingua e la cultura cinese con corsi di cinese extracurriculari aperti a studenti interni ed esterni di ogni età, tenuti da docenti dell’Università “L’Orientale” di Napoli con il supporto della docente di cinese referente, prof.ssa Neve Pastorino, e finalizzati anche alla certificazione linguistica cinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) riconosciuta a livello internazionale. Il Liceo Classico Europeo, grazie alla possibilità di scelta della Lingua cinese come seconda lingua curricolare, costituisce un unicum a livello nazionale nell’ottica della internazionalizzazione del percorso di studi, dell’efficace attuazione della metodologia CLIL, della spendibilità della certificazione linguistica acquisita in orario curricolare per gli studenti iscritti, dell’apertura della scuola ad utenti esterni, in orario extracurricolare, per la condivisione e la diffusione di competenze linguistiche afferenti al Cinese, la lingua più parlata al mondo.

La scorsa estate

La scorsa estate cinque studenti (nella foto scattata durante il loro soggiorno in Cina) della III E del Liceo classico europeo, Pierpaolo Caggianese, Francesca Elia, Veronica Maresca, Giovanni Perrotta e Mariateresa Sarro, hanno già usufruito del programma, che prevede la copertura totale delle spese per l’alloggio, per le lezioni di lingua cinese, per le attività culturali pomeridiane (Taijiquan, calligrafia, pittura tradizionale, intaglio della carta) e per le escursioni in città e nei dintorni di Shanghai durante i fine settimana.

Al solo costo del biglietto aereo e del vitto, gli studenti del Liceo classico europeo “Perito Levi” di Eboli, hanno la possibilità di fare un’esperienza eccezionale e indimenticabile vivendo e studiando nel campus della SISU.