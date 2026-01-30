Ebolitana: presentato il nuovo bomber Tagliamonte. Derby a porte chiuse, la società: “Così il calcio perde senso”

Serata di presentazioni e riflessioni quella di ieri, l’Ebolitana ha ufficialmente presentato in conferenza stampa il nuovo bomber, Luigi Tagliamonte. Un appuntamento importante per la società, che ha voluto dare risalto al nuovo attaccante alla vigilia di una sfida delicata come il derby.

Attesa per il derby

L’incontro è stato infatti anche l’occasione per tornare sul tema del derby di domenica contro la Battipagliese, in programma allo stadio Dirceu con fischio d’inizio alle ore 15, ma che il Prefetto ha disposto si giochi a porte chiuse. Una decisione che non è stata accolta favorevolmente dall’ambiente ebolitano. La società ha ribadito con forza che il “calcio senza pubblico non ha senso”, esprimendo tutta la propria: “amarezza per una scelta che penalizza squadra e tifosi”.

Le parole

Parole ancora più dure quelle del vicepresidente Nicola Carleo, che non ha escluso scenari clamorosi: «Se si continuerà su questa strada – ha dichiarato – potrebbero essere prese decisioni eclatanti, come il ritiro della squadra dal campionato». Più tecnici e focalizzati sull’aspetto sportivo gli interventi del mister Egidio Pirozzi e del direttore sportivo Ramon Taglianetti, che hanno sottolineato quanto l’assenza del pubblico rappresenti un handicap importante.

«I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo – hanno ribadito – ma nonostante tutto prepariamo al massimo questa gara». Ora la parola passa al campo, con l’Ebolitana chiamata ad affrontare un derby, molto sentito in città.