Ebolitana: allenamenti e rifiniture per il match contro l’Agerola

Trasferta di alta quota che potrebbe consacrare gli uomini di mister Egidio Pirozzi nella zona alta della classifica

A cura di Silvana Scocozza

Mister Pirozzi ha chiamato in campo tutta la rosa e il direttore sportivo Taglianetti segue gli allenamenti con presenza e costanza. Sui rettangoli di gioco degli impianti sportivi del Dirceu, tra primo e secondo campo, nel pomeriggio di ieri l’Ebolitana calcio 1925 ha eseguito tutte le fasi degli allenamenti anche davanti ad un nutrito gruppo di tifosi che non fanno mancare mare sostegno e supporto.

L’Ebolitana

L’Ebolitana, dunque, prosegue gli allenamenti per preparare il big match contro l’Agerola. Trasferta di alta quota che potrebbe consacrare gli uomini di mister Egidio Pirozzi nella zona alta della classifica. Servirà una prova impeccabile per cercare di trovare punti preziosi. Le motivazioni non mancano anche in virtù del successo sul Costa D’Amalfi che ha ridato morale e fiducia all’Ebolitana. Entusiasmo e grande affinità, tra gli uomini prima e gli atleti dopo, che si respira nella compagine cara al Presidente D’Addino.

Il direttore sportivo

Grande impegno per il direttore sportivo Ramon Taglianetti, coadiuvato dai collaboratori Di Candia e De Vita, che ha lavorato sodo e con grande determinazione per portare in rosa calciatori di spessore, capaci di elevare il livello della squadra e di offrire garanzie in termini di rendimento e leadership. Intanto, c’è fibrillazione, per il match di domenica 28 settembre. Agerola Ebolitana 1925, si disputa alle ore 15:30, presso lo Stadio Comunale San Lorenzo, ad Agerola, Napoli.

