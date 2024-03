Ebolitana calcio 1925 – Battipagliese: porte chiuse allo stadio Dirceu

Il derby dei derby che domani vede scendere in campo l’Ebolitana calcio 1925 e la Battipagliese calcio si disputerà a porte chiuse. Una notizia che è stata appresa tra le due tifoserie non senza delusione.

Qui Eboli

«Con profonda amarezza comunichiamo alla città che la gara si disputerà a porte chiuse, nonostante le continue richieste avanzate anche a mezzo pec a Questura e Prefettura e alle autorità», dichiara il presidente Gianluigi Carlino che parla anche di isolamento istituzionale.

«La diretta non lenisce la ferita. Siamo altrettanto rammaricati per l’isolamento istituzionale che stiamo subendo sia in merito all’utilizzo dello stadio Dirceu e del Massajoli, facendoci noi carico da aprile 2023 di tutta la manutenzione. Siamo rammaricati dalle dichiarazioni del sindaco di Eboli durante L intervista a Radioeboli1, sorvolando sul fatto che non sapesse nemmeno dove si fosse giocato il derby di andata, e sorvolando sull’affermazione che per par condicio si doveva giocare a porte chiuse anche il ritorno! Invero ci saremmo aspettati un intervento “vero” e concreto di apertura della gara alla città. Era l’occasione tra l’altro di festeggiare i 40 anni dello storico gruppo del Nucleo», fa sapere Carlino.

Poi la chiosa politica: «Per nostra linea non vogliamo essere coinvolti nelle beghe della politica che non ci interessano minimamente, ma sentire il primo cittadino affermare “mi pare sia prima in classifica” fa piuttosto sorridere e testimonia lo scollamento tra queste istituzioni e noi.

Ai nostr tifosi posso soltanto garantire che siamo più concentrati e incazzati di prima e saremmo disposti a giocare questa gara anche di notte nella foresta!».

L’Ebolitana calcio 1925 in collaborazione con il Forum dei Giovani ha scelto di posizionare in piazza della Repubblica un maxischermo per vedere la gara.

Sul fronte Battipagliese

A Battipaglia l’amministrazione comunale, invece, già questa mattina si era schierata al fianco della sua maglia e aveva scelto di far allestire per domani pomeriggio alle ore 14.30 in piazza Amendola il maxischermo garantendo la proiezione della partita in diretta per tutti quelli che allo stadio non potranno accedere.