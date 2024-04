Mozzarella di Bufala Campana DOP: al Cibus un viaggio alla ricerca degli abbinamenti migliori con i vini italiani

Al Cibus di Parma, in programma dal 7 al 10 maggio, il Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP conclude il suo tour alla ricerca dei migliori vini italiani da abbinare all’eccellenza campana. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con l’Ais Campania, che ha visto i 22 presidenti regionali dell’Ais riunirsi con i loro esperti per una degustazione collettiva e selezionare 5 vini per ogni regione, ritenuti “abbinamento top” con la Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Un viaggio enogastronomico alla scoperta di abbinamenti inediti

L’8 maggio, alle ore 11.30, nell’area espositiva esterna del Padiglione 2, stand AE016, si terrà l’evento “Bufala & Wine in Love”, durante il quale saranno svelati i migliori abbinamenti per due regioni: Campania ed Emilia. Un’occasione unica per scoprire nuovi sapori e accostamenti inaspettati, guidati dagli esperti del Consorzio e dell’Ais.

Degustazioni e menù stellati: un’esperienza sensoriale a 360 gradi

Oltre all’area esterna, il Consorzio sarà presente anche all’interno del Padiglione 2, stand G8, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Pasta di Gragnano IGP. Una partnership che riconferma il legame profondo tra due eccellenze del Sud Italia.

Per l’edizione 2024, il Consorzio ha inoltre siglato una collaborazione con gli studenti dell’istituto alberghiero “Scappi” di Castel San Pietro Terme, che proporranno un menu mediterraneo studiato per esaltare la versatilità della Bufala DOP e della pasta di Gragnano IGP. Un connubio di sapori e tradizione che delizierà i palati dei visitatori.