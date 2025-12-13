Eboli, via libera dalla Giunta a quattro grandi progetti: investimenti per oltre 7 milioni di euro

Una Giunta operativa fino all’ultimo istante utile prima del Consiglio Comunale. L’amministrazione di Eboli ha dato il via libera a un pacchetto di interventi strategici per il futuro della città, approvando quattro progetti distinti per un valore complessivo che supera i 7 milioni di euro. L’operazione mira a ridisegnare il volto urbano attraverso la riqualificazione di impianti sportivi, la creazione di nuove strutture scolastiche e il recupero di spazi pubblici vitali.

I dettagli degli interventi approvati

Il piano di investimenti tocca diversi punti nevralgici del territorio, dal centro alle frazioni, con un focus particolare sullo sport, l’istruzione e l’aggregazione sociale. Di seguito il dettaglio delle opere:

• Centro sportivo “Spartacus” a Santa Cecilia: Si tratta di un progetto esecutivo dal valore di 2 milioni di euro. L’impianto sarà completamente rinnovato con nuovi campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis, padel e bocce, oltre a una pista di atletica, area fitness e ludica. È prevista la riqualificazione degli spogliatoi e la costruzione di un edificio polifunzionale con punto ristoro, sala conferenze da 200 posti e spazi dedicati al sociale, inclusi consultorio e uffici.

• Centro sportivo comunale “Massajoli”: Con un importo di 1,32 milioni di euro, il progetto prevede l’ammodernamento della struttura attraverso la posa del manto erboso sintetico, nuovi impianti di illuminazione e irrigazione, e la realizzazione di un blocco spogliatoi efficientato energeticamente.

• Nuovo polo scolastico e culturale “Berniero Lauria”: L’intervento più oneroso, pari a 3,016 milioni di euro, prevede la demolizione della vecchia scuola e la costruzione di un asilo nido da 84 posti. A questo si aggiungerà un edificio polifunzionale con auditorium da 350 posti, sala eventi da 500 posti, foyer e spazi espositivi, il tutto inserito in un parco urbano di 6000 mq.

• Riqualificazione di Piazza Pezzullo e manutenzione stradale: Il progetto da circa 730 mila euro punta a ridisegnare la piazza con nuove aree verdi, pavimentazione impermeabile e un potenziamento del parco giochi. Sono inclusi lavori di manutenzione straordinaria per via Carlo Rosselli, IV Novembre e tratti di via Giacomo Sisto e via XXIV Maggio.

Tempistiche e procedure di gara

L’amministrazione ha delineato un cronoprogramma stringente. Per i due interventi dedicati allo sport e all’inclusione sociale (Spartacus e Massajoli), le procedure di gara per l’appalto dei lavori partiranno immediatamente. Per quanto riguarda invece la riqualificazione di Piazza Pezzullo e il complesso “Berniero Lauria”, è attualmente in corso la redazione del progetto esecutivo.

La soddisfazione dell’amministrazione

L’Assessore ai Lavori Pubblici e all’Urbanistica, Salvatore Marisei, ha sottolineato l’importanza della qualità progettuale: «Piazza Pezzullo tornerà ad essere un luogo accogliente per famiglie e bambini, anche grazie alla grande attenzione che il progetto destina al verde, oggi quasi del tutto assente. Con il rifacimento del “Massajoli” completeremo il ridisegno del Rione della Pace. Il risultato è frutto dell’impegno del personale del Settore Lavori Pubblici».

Anche il Sindaco Mario Conte ha espresso orgoglio per il lavoro svolto, definendo questa stagione amministrativa come una delle più proficue per Eboli: «Gli interventi si inseriscono nel programma complessivo di ammodernamento delle nostre attrezzature di interesse collettivo. Il nuovo asilo “Berniero Lauria” sarà immerso in un parco urbano, mentre a Santa Cecilia la comunità potrà beneficiare di un importante luogo di aggregazione. Siamo fiduciosi che molto presto anche i più scettici dovranno ricredersi».