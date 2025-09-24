Eboli, “Tuteliamo la Biodiversità”: al via il Servizio Civile presso l’Ente riserve Naturali Foce Sele-Tanagro-Monti Eremita-Marzano

Un’occasione importante per i giovani, che si occuperanno di diverse mansioni e avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa sul territorio

A cura di Silvana Scocozza
Eboli, ragazzi servizio civile

Si è tenuta questa mattina, con la cerimonia di accoglienza, l’inaugurazione del progetto realizzato dalla Cooperativa Sociale Onlus “Il Sentiero”, ad Eboli, che si svolgerà presso le Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro – Monti Eremita – Marzano.

La cerimonia

Ad accogliere i giovani volontari del Servizio Civile è stato il vicepresidente dell’Ente, Luca D’Ambrosio, che ha portato i saluti del presidente Antonio Cuomo e dell’intera giunta. Un’occasione importante per i giovani, che si occuperanno di diverse mansioni e avranno la possibilità di vivere un’esperienza formativa sul territorio.

Il commento

Luca D’Ambrosio, vicepresidente dell’Ente Riserve Naturali Foce Sele – Tanagro – Monti Eremita – Marzano, ha commentato: «Il nostro augurio ai ragazzi è che questa esperienza possa essere non solo formativa, ma anche un’esperienza di vita. Insieme lavoreremo per preservare, tutelare e sensibilizzare sulla nostra biodiversità».

Solo la scorsa settimana, l’Ente Riserve aveva presentato il report delle attività svolte nell’ultimo anno, con una pianificazione significativa in termini di presidio del territorio, tutela ambientale e interventi mirati anche alla salvaguardia della fascia costiera del territorio ebolitano. Numeri importanti, ai quali nelle prossime settimane si aggiungeranno nuovi progetti.

