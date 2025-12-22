Eboli: torna fruibile l’aula consiliare Isaia Bonavoglia completamente rinnovata

È tornata pienamente operativa l’Aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, completamente rinnovata e pronta ad accogliere le sedute della civica assise. La cerimonia di inaugurazione si è aperta con la benedizione di padre Salvatore Mancini, cappellano del convento di San Pietro alli Marmi. Presente anche Antonietta Merola, moglie di Isaia Bonavoglia, a cui la sala è intitolata.

Una sala moderna, sicura e completamente rinnovata

La nuova aula consiliare è stata oggetto di un intervento di restyling totale, che ha riguardato stile, arredi e funzionalità. L’ambiente risponde ora a tutti i requisiti di sicurezza relativi all’affollamento e alle vie di fuga, grazie all’utilizzo di materiali ignifughi e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Rinnovati anche gli impianti di illuminazione, riscaldamento e raffreddamento, per garantire comfort e sostenibilità.

Inaugurazione alla presenza di amministratori ed ex amministratori

La cerimonia si è svolta alla presenza di nuovi ed ex amministratori comunali, diventando anche un’occasione per scambiarsi gli auguri di buone feste. Accanto al sindaco di Eboli, Mario Conte, era presente il presidente del Consiglio comunale, Cosimo Brenga, che ha fatto il punto sulla situazione attuale della città.

Il clima è stato quello di una vera comunità: ex sindaci, ex assessori, consiglieri comunali, dipendenti e dirigenti hanno partecipato all’evento. Presenti anche gli uomini e le donne che fino a pochi giorni fa hanno fatto parte della Giunta comunale.

I costi del progetto e la collaborazione tecnica

Salvatore Marisei aveva già illustrato nei giorni precedenti i costi e le caratteristiche del progetto di rinnovamento, realizzato in sinergia con Nadia La Brocca. L’intervento ha permesso di dotare la città di una sala moderna, tecnologica e pienamente funzionale.

Le spese sostenute per il restyling

Progettazione e direzione lavori: € 17.000,00 (IVA inclusa)

€ 17.000,00 (IVA inclusa) Lavori di ristrutturazione: € 156.500,00 (IVA inclusa)

€ 156.500,00 (IVA inclusa) Costo per metro quadro: € 612,00 (IVA inclusa)

€ 612,00 (IVA inclusa) Durata dei lavori: circa 7 mesi (novembre 2024 – giugno 2025)

circa 7 mesi (novembre 2024 – giugno 2025) Noleggio sistema audio-video: € 90.000,00 (IVA inclusa, in parte finanziato dal PNRR), durata 7 anni

€ 90.000,00 (IVA inclusa, in parte finanziato dal PNRR), durata 7 anni Costi di manutenzione: pari a zero

pari a zero Risparmio annuo per stenografia: € 7.000,00 (IVA inclusa)

€ 7.000,00 (IVA inclusa) Durata fase di selezione e posa in opera: circa 6 mesi

Tecnologia avanzata per le sedute consiliari

L’aula è ora dotata di un sistema audio-video di ultima generazione, capace di riprendere, registrare e verbalizzare automaticamente gli incontri grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale. La regia automatizzata consente inoltre la trasmissione in diretta streaming su web e social dell’Ente di tutte le attività istituzionali: Consigli comunali, Commissioni consiliari, conferenze, convegni e dibattiti.