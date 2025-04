Eboli, tolleranza zero per l’abbandono di rifiuti: raffica di sanzioni

Continua la battaglia contro gli abbandoni incontrollati di rifiuti sul territorio comunale di Eboli. Grazie alla fototrappola che, spostata in varie zone, individua i responsabili. Decine di verbali amministrativi da 216 euro per insudiciamento della sede stradale e atti vietati; 206 euro per errato conferimento secondo le regole del disciplinare comunale in materia ambientale, fino alla denuncia penale per abbandono incontrollato di rifiuti, che punisce sia i privati cittadini che le imprese, nel caso in cui la consistenza dell’azione criminale posta in essere sia determinante in relazione al danno provocato all’ambiente ed alla salute umana.

Lotta contro l’abbandono di rifiuti

«Tali servizi repressivi delle condotte illecite, continueranno ad oltranza, su tutto il territorio comunale. E verranno resi sempre più pressanti e con tolleranza zero nei confronti di chiunque deturpi l’ambiente, creando pericoli per la salute umana», dichiara il comandante della Polizia Municipale Daniele De Sanctis.

L’importanza delle fototrappole

«L’indirizzo dato alla Polizia Municipale sia da me che dall’Assessore all’Ambiente e dal Sindaco in prima persona – commenta l’Assessore alla Polizia Municipale Antonio Corsetto – è stato colto in pieno dal Comandante De Sanctis. Il sistema delle fototrappole sta funzionando egregiamente. Speriamo che dalla repressione si possa passare a comportamenti più civili. Abbiamo messo a disposizione del comando dotazioni moderne che sono fondamentali sia per i rifiuti che per il codice della strada. Abbiamo iniziato con le foto trappole e l’autovelox e presto saremo dotati di targa system che rileva infrazioni per mancanza di copertura assicurativa e revisione. Tutto per innalzare il livello di regolarità e sicurezza in tutto il territorio».

«Non è bello dover ricorrere alle sanzioni ma certi comportamenti non lasciano alternative. – aggiunge il Sindaco Mario Conte – Se da un lato si continua con le campagne informative e di sensibilizzazione a cura dell’Assessorato all’Ambiente, dall’altro siamo costretti a difendere il diritto a vivere in un ambiente salubre di tutti i cittadini che rispettano le regole. I controlli continueranno».