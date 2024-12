Lotta all’abbandono rifiuti: incivili beccati dalle telecamere

Prosegue senza sosta la lotta dell’amministrazione comunale di Roscigno, guidata dal sindaco Pino Palmieri, nei confronti di coloro i quali abbandonano sconsideratamente ed in maniera selvaggia i rifiuti. Alcuni individui sono stati già pizzicati grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza e sanzionati.

Le parole del sindaco Palmieri

«Negli ultimi mesi – dichiara il primo cittadino di Roscigno – abbiamo avviato una serie di iniziative per identificare coloro che abbandonano rifiuti nell’ambiente. Grazie all’utilizzo della videosorveglianza ed alle segnalazioni ricevute, siamo riusciti ad individuare i responsabili, che sono stati puntualmente sanzionati.

Parallelamente – prosegue Palmieri – stiamo effettuando verifiche approfondite sulle posizioni dei cittadini che non hanno regolarmente versato i tributi, con particolare attenzione alla tassa sui rifiuti (TARI). Purtroppo, in passato, chi era incaricato di gestire queste situazioni non ha vigilato adeguatamente, provocando una mancanza di interventi incisivi».

E non solo: «Dal settembre 2022, con l’insediamento della nuova amministrazione, stiamo lavorando per contrastare l’evasione in modo più efficace. I mancati pagamenti della TARI ruoli 2020/2021/2022, infatti hanno avuto un impatto significativo sul Piano Economico Finanziario, contribuendo ad un incremento della tassa sui rifiuti per i cittadini regolari».

«Il nostro impegno – conclude il sindaco del comune alburnino – è volto a garantire maggiore equità, facendo in modo che tutti contribuiscano secondo quanto dovuto, riducendo così l’onere sui contribuenti corretti. L’impegno è ridurre in modo incisivo il ruolo della Tari, grazie anche al finanziamento di oltre 300.000 euro ottenuto dal Ministero dell’Ambiente».