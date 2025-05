Eboli: tavolo tecnico interistituzionale di coordinamento sul lavoro penitenziario

Opportunità di riscatto e inserimento nel mondo del lavoro: le nuove occasioni e le nuove opportunità per gli ospiti dell’ICATT di Eboli arrivano grazie alla sinergia tra il Provveditore Regionale dott.ssa Lucia Castellano, l’amministrazione penitenziaria dell’I.C.A.T.T. di Eboli, con la dottoressa Concetta Felaco, la dottoressa Monica Faiella, che è stata individuata come referente per tutta la provincia di Salerno e la Consigliera Provinciale delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Sanitarie Filomena Rosamilia. E proprio dalla collaborazione di queste donne delle istituzioni nasce il Tavolo Tecnico Interistituzionale di Coordinamento sul lavoro penitenziario con lo scopo di diffondere la conoscenza della Legge n° 193/2000 c.d. “Smuraglia”.

La legge Smuraglia

Tale normativa penitenziaria prescrive che sia favorita in ogni modo la destinazione dei detenuti al lavoro affinché l’attività lavorativa svolta negli Istituti sia in linea con i criteri produttivi esterni e venga incentivata la formazione di reali competenze lavorative nei detenuti. Detta Legge prevede anche la possibilità del passaggio nella gestione delle attività lavorative interne, dall’Amministrazione Penitenziaria ad Imprese esterne, pubbliche o private, e a Cooperative Sociali, con importanti sgravi contributivi fiscali. Le imprese che assumono detenuti o internati all’interno degli istituti penitenziari o lavoranti all’esterno possono ottenere un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto. Rappresenta, quindi, un’opportunità per i detenuti per cambiare vita e avere una prospettiva lavorativa già durante il periodo in cui scontano la pena.

La prima riunione del tavolo tecnico interistituzionale

La prima riunione del Tavolo Tecnico Interistituzionale di Coordinamento sul lavoro penitenziario si è svolta mercoledì 30 aprile presso al Sala “Marcello Torre” di Palazzo S. Agostino, sede della Provincia di Salerno, con la presenza del Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Campania.