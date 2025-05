Eboli, detenuti attori: grande successo per lo spettacolo teatrale all’ICATT

Grande successo per lo spettacolo teatrale che si è svolto l’altra sera nella sala teatro dell’Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento delle Tossicodipendenze e Alcolismo – ICATT di Eboli, anche con la preziosa collaborazione con il Cpia Paulo Freire istituto scolastico di Salerno.

Il laboratorio

Il laboratorio, condotto in qualità di esperta esterna da Gilda Deianira Ciao, è frutto di un percorso articolato partito con un lavoro per sciogliere il corpo e le possibilità creative. Incontri e confronti per mettere i ragazzi a proprio agio e scegliere, man mano, ruoli e obiettivi.

Le dichiarazioni

«Quando ho proposto questa commedia non avevo ancora deciso che la avremmo messa in scena, ma ha dimostrato subito di essere ancora molto attuale, nonostante sia stata rappresentata l’ultima volta nel 1904. Na società e muorte e famma – spiega Gilda Deianira Ciao piena di entusiasmo – è stata scritta da Girolamo Gaudiosi, un attore napoletano famoso all’epoca e oggi dimenticato. Il copione non è mai stato pubblicato ed io ho ritrovato il testo manoscritto nella biblioteca nazionale di Napoli, nel corso di un progetto che sto svolgendo per l’Università di Salerno».

«Venerdì 9 maggio per la prima volta dopo 121 anni i ragazzi ospiti di Icatt che hanno aderito al laboratorio hanno presentato al pubblico scene tratte da quest’opera, su cui abbiamo lavorato attraverso improvvisazioni».

Applausi e tante emozioni

Chi ha avuto modo di prendere parte alla serata teatrale ha plaudito alla bravura dei ragazzi e applaudito alla loro capacità.

Tra divertimento e impegno i temi trattati sono stati quelli tipici della tradizione teatrale napoletana: l’amore contrastato tra due giovani, la miseria della gente del popolo, gli imbrogli e i goffi tentativi di arrangiarsi per sopravvivere.

Tornano, intanto, a ICATT anche gli appuntamenti con il maggio dei monumenti con le domeniche dell’arte e le visite guidate presso il Castello Colonna che ospita la struttura carceraria. Prossimo appuntamento domenica 25 maggio.