Eboli, spaventoso incidente a Boscariello: coinvolto ex assessore Luigi Morena

Alle 17 di oggi pomeriggio, località Boscariello di Eboli è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto una Bmw e una Skoda. A bordo della Skoda si trovava Luigi Morena, settantenne veterinario, già assessore e coordinatore della lista civica 3.0.

L’impatto, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, ha visto la Bmw urtare la Skoda, poi successivamente è andato a collidere contro un palo, che ha attutito il colpo.

La testimonianza

Morena ha raccontato di essersi salvato “per miracolo”: “Ho dolori ovunque e sono ancora spaventato – ha dichiarato – ma per fortuna non ho ossa rotte. Domani effettuerò ulteriori accertamenti”. Il veterinario stava recandosi a trovare un:”parente e, successivamente, aveva programmato di seguire la partita di Champions League tra Napoli e Chelsea”.

La dinamica dell’incidente resta sotto indagine. Alla guida della Bmw si trovava un imprenditore ultraottantenne, che secondo i primi rilievi potrebbe:” essersi sentito male e forse questo è stato all’origine dell’urto”.

Le autorità locali stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali responsabilità.

I soccorritori hanno prontamente assistito Morena e garantito la sicurezza del luogo. Nonostante il grande spavento, il settantenne ha espresso sollievo per la propria incolumità: “Mi è andata bene, sono vivo per raccontarlo”.

L’incidente ha suscitato commozione tra amici, colleghi e concittadini, fra questi il consigliere di Eboli Domani Cesare Moscariello:” la fortuna ha giocato un ruolo determinante nel limitare le conseguenze di quanto accaduto.Luigi è un caro amico e dovevamo vedere insieme il Napoli come sempre”.

Le autorità invitano comunque alla prudenza, ricordando l’importanza di rispettare i limiti di velocità e la segnaletica stradale, soprattutto in strade urbane e in prossimità di incroci.

Il caso rimane aperto, con gli accertamenti che proseguiranno nei prossimi giorni per chiarire ogni dettaglio della vicenda.