Eboli, sociale: al via cure termali e trasporto gratuito per studenti con disabilità

Due importanti provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Eboli su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Rossella Corrado. Il primo riguarda la possibilità per i cittadini ebolitani di usufruire delle cure termali, il secondo, invece, il trasporto gratuito per gli studenti con disabilità gravi o gravissime presso gli istituti scolastici.

Per entrambi i provvedimenti verrà predisposto apposito avviso pubblico che consentirà agli interessati di poter partecipare tra la fine di aprile e i primi di maggio.

Cure termali

Le Cure termali verranno attivate presso gli stabilimenti termali Terme RosaPepe, Terme Vulpacchio e Terme del Tufaro che hanno garantito il servizio di trasporto giornaliero degli utenti mediante pullman messo gratuitamente a disposizione dalle strutture ospitanti.

L’avviso permetterà ai cittadini che ne hanno diritto di partecipare al servizio di cure termali, favorendone l’alternatività in merito ai periodi da scegliere.

Novità per il prossimo anno scolastico

Per il prossimo anno scolastico, invece, verrà attivato, sempre dopo la pubblicazione dell’avviso pubblico, il servizio di trasporto per gli studenti con disabilità grave o gravissima certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Il servizio verrà attivato mediante l’’erogazione di un contributo economico in favore delle famiglie che si avvalgono di soggetti accreditati per lo svolgimento dello stesso ovvero che provvedono autonomamente all’organizzazione del trasporto.

«Se per quanto riguarda le cure termali – ha dichiarato l’Assessore Rossella Corrado – il Comune prosegue con un servizio già attivato negli anni scorsi e atteso da molti cittadini, per quanto riguarda il trasporto scolastico per gli studenti con disabilità grave o gravissima l’anno scolastico 2026 -2027 sarà il primo in cui anche i bambini che frequentano le scuole dell’obbligo potranno usufruirne. Un passo avanti fondamentale per garantire il diritto allo studio e i bisogni essenziali delle famiglie. Devo ringraziare la Giunta, il Sindaco e i consiglieri che hanno condiviso la proposta».