Eboli, sicurezza stradale a Grataglie: finanziamento di 3 milioni dalla Regione Campania

È stato ufficializzato dalla Regione Campania un imponente finanziamento, pari a quasi 3 milioni di euro, destinato alla messa in sicurezza della strada in località Grataglie di Eboli. L’intervento, del valore esatto di 2.995.000 euro, sarà finanziato grazie ai fondi di coesione.

La notizia, di rilievo per la città, è stata commentata dal sindaco, Mario Conte, che ha definito l’operazione come “un finanziamento strategicamente decisivo, perché ci permette di intervenire in un’area a ridosso del centro urbano, che si popola sempre di più e costituisce una delle direttici di sviluppo della città.” Il primo cittadino ha inoltre espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo, inclusi gli amministratori e i funzionari comunali.

Dettagli tecnici e destinazione delle risorse

L’assessore allo Sviluppo, Vincenzo Consalvo, ha fornito ulteriori dettagli sulla cifra ottenuta, sottolineando la portata dell’intervento che “consentirà di dare risposte certe ai tanti residenti della zona, i quali da tempo attendevano un progetto serio”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Marisei, ha specificato la natura dei lavori previsti dal progetto comunale, curato dal responsabile del settore, Giovanni Cannoniero. Si tratterà di una manutenzione straordinaria della strada Grataglie. Gli interventi riguarderanno in particolare la messa in sicurezza, con l’allargamento della strada, il nuovo asfalto e la realizzazione di nuove banchine.

L’importanza delle opere pubbliche nel piano di governo

Il vicesindaco con delega al Bilancio, Gianmaria Sgritta, ha inquadrato il finanziamento nel contesto più ampio della programmazione comunale. “Il piano triennale delle opere pubbliche – ha spiegato Sgritta – caratterizza l’intera azione di governo della città e rappresenta la visione del territorio che questa amministrazione ha messo in campo per Eboli“.

L’attenzione riservata ad aree periferiche ma popolose come Grataglie “testimonia di come questa amministrazione abbia a cuore tutte le zone cittadine, anche proponendo progetti e destinando risorse importanti come in questo caso,” ha concluso Sgritta.

Nel ringraziare per l’ottenimento dei fondi, l’assessore Consalvo ha citato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, l’onorevole Luca Cascone e Adolfo Lavorgna, presidente della commissione consiliare bilancio del Comune di Eboli, insieme all’assessore al Bilancio, Gianmaria Sgritta, tra i proponenti dell’opera nel piano triennale delle opere pubbliche.