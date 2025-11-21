Eboli si rinnova: presentato Ebolinext, il portale per raccontare la città che cresce

Eboli ha un nuovo strumento digitale per connettersi con i suoi cittadini e il mondo esterno: Ebolinext. Il portale è stato presentato ufficialmente questa mattina, nella stanza del Sindaco Mario Conte, con l’obiettivo di diventare la finestra interattiva che documenta e rende accessibili i programmi, i progetti, i cantieri e le opere realizzate nel comune.

Una piattaforma per cittadini, professionisti e imprese

Ebolinext è concepito per essere un punto di riferimento per la comunità, ma anche per imprenditori e professionisti, offrendo la possibilità di scoprire in modo rapido e completo i luoghi, le opere, le opportunità e i servizi offerti dalla città.

Il Sindaco Mario Conte ha sottolineato la visione alla base dell’iniziativa: “EboliNext è il portale che racconta una città che cresce e si apre al futuro senza perdere la sua identità“. Ha poi aggiunto che la comunità “ha bisogno di spazi sicuri, servizi moderni, opportunità di sviluppo e, soprattutto, di tornare a crescere”. L’invito è alla partecipazione: “Invito tutti a partecipare, a informarsi, a sentirsi parte di questo percorso. Solo insieme possiamo rendere Eboli una città più inclusiva, accogliente e dinamica, degna delle sue tradizioni e pronta ad affrontare le sfide del domani“.

Trasparenza e sviluppo: gli obiettivi di Ebolinext

Il portale è stato creato per supportare una trasformazione urbana all’insegna della trasparenza e della modernità. L’Assessore all’Urbanistica e ai Lavori Pubblici, Salvatore Marisei, ha ribadito l’importanza del progetto per il futuro del comune: “Con EboliNext costruiamo insieme il percorso di trasformazione della nostra città per immaginare una Eboli moderna, al passo con i tempi, capace di crescere e competere ad ogni livello“.

L’obiettivo è rendere la città attrattiva per imprese e persone e tornare ad essere un “centro che offre servizi, infrastrutture e attrezzature qualificate” in tutti gli ambiti, dal sociale al produttivo, dal commercio alla cultura, fino al turismo e allo sport. L’Assessore ha concluso evidenziando la scelta di un percorso condiviso: “Abbiamo scelto di costruire insieme questo percorso, in modo trasparente e partecipato, affinché tutti possano seguirne lo sviluppo e sentirsi parte attiva del cambiamento“.

Contenuti e navigazione del nuovo portale

Il sito è strutturato per essere facile da utilizzare e intuitivo, consentendo agli utenti di effettuare ricerche per temi e luoghi. Al centro dell’informazione ci sono gli interventi in corso e completati, che spaziano su diverse aree cruciali:

Infrastrutture e Attrezzature collettive

Riqualificazione Urbana e Ambientale

Mobilità e Viabilità

Il portale fornisce una panoramica completa dello stato di avanzamento dei lavori, con numeri specifici: 33 interventi in progettazione, 25 in programmazione, 5 in gara, 11 in cantiere e 17 già completati.

Le sezioni strategiche per il futuro urbano

Oltre ai singoli interventi, Ebolinext dedica spazio ad importanti strumenti di pianificazione:

PUC (Piano Urbanistico Comunale): Dettaglia le scelte di pianificazione generale e attuativa per la rigenerazione e la valorizzazione del tessuto urbano.

Dettaglia le scelte di pianificazione generale e attuativa per la e la del tessuto urbano. PRIUS (Programma di Rigenerazione Integrata Urbana e Sostenibile): Documenta il piano che rafforza il ruolo di Eboli come ‘città polo’ , punto di riferimento per l’intera Valle del Sele.

Documenta il piano che rafforza il ruolo di , punto di riferimento per l’intera Valle del Sele. “Le sfide”: Una sezione dedicata ad analisi, studi e progetti strategici volti a garantire una crescita sostenibile e a rispondere alle necessità future dei cittadini.

Infine, la sezione News è aggiornata costantemente con le notizie e gli aggiornamenti sugli interventi dell’Amministrazione comunale.