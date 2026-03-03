Eventi

Eboli, si riaccendono le luci al PalSele: attesa per lo show di Achille Lauro

Sold out per l'attesissimo show di Achille Lauro in programma per domani 4 marzo

Cinque ‘prime volte’, 6 grandi ritorni, 3 doppie date, 4 appuntamenti già sold out: tutto pronto per tante nuove emozioni sotto palco al PalaSele di Eboli dove riprende la stagione live a cura di Anni 60 produzioni. Fino a ottobre, con il calendario in continuo aggiornamento, sono già attesi 11 show per 18 appuntamenti.

Domani l’attesissimo show di Achille Lauro

I riflettori si riaccenderanno domani, mercoledì 4 marzo, con l’attesissimo show di Achille Lauro. Tutto esaurito da tempo al PalaSele per la prima volta dell’artista che partirà proprio da Eboli per la sua nuova avventura “Palazzetti Live 2026”.

Dopo un anno straordinario scandito da alcuni dei momenti più significativi dello spettacolo italiano, Achille Lauro è pronto a tornare dal vivo. Dalla partecipazione alle Olimpiadi – protagonista della Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona – alla co-conduzione del Festival di Sanremo, passando per l’annuncio del suo primo tour negli stadi che ha già registrato il sold-out per le date di San Siro e dello Stadio Olimpico, Lauro si prepara ora a riabbracciare il suo pubblico nei palazzetti di tutta Italia.

Eboli, scippi e tensione al concerto di Marracash: rubate due collane al Palasele

Il tour, al via domani da Eboli, è da tempo interamente sold-out: l’ennesimo traguardo che conferma un percorso artistico in continua evoluzione e una connessione sempre più profonda con il pubblico. Lo spettacolo porterà sul palco un racconto potente e viscerale, capace di attraversare le diverse anime del suo repertorio – dai brani che hanno segnato il suo percorso fino alle produzioni più recenti – in un live pensato per essere un’esperienza a tutto tondo. Sul palco con Achille Lauro, Boss Doms, Danien, Riccardo Castelli e Mattia Tedesco alle chitarre, Marco Lancs alla batteria, Gregorio Calculli al pianoforte e Nicola Iazzi al basso.

Al PalaSele arriva anche Umberto Tozzi

Il giorno successivo, giovedì 5 marzo, sempre dal PalaSele partirà “L’ultima Notte Rosa The Final Show”, il tour con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live. Un concerto imperdibile, l’ultima volta sui palchi dell’artista italiano tra i più amati al mondo per la prima volta live a Eboli. Cantautore e musicista carismatico e creativo, Umberto Tozzi grazie alle sue hit senza tempo è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

Attesa anche per Luchè

Lunedì 23 e martedì 24 marzo arriva (sempre per la prima volta) Luchè pronto a far saltare il pubblico con le sue hit. Tra i padri dell’urban nazionale, con le sue barre riesce sempre a conquistare tutti, spaziando e dimostrando che non c’è limite né confine territoriale alla sua musica. Una cifra stilistica impossibile da non riconoscere, che mette insieme una street credibility con pochi pari e, allo stesso tempo, una grande trasversalità dal respiro internazionale.

Sabato 28 marzo tutto esaurito da tempo per Olly e il “TUTTA VITA TOUR” che lo porterà per la prima volta nei palazzetti italiani, tra cui il PalaSele.

Ad aprile scatterà prima “L’ORAZERO IN TOUR” con il ritorno di Renato Zero che riabbraccerà il suo pubblico dal vivo a Eboli sabato 4 aprile (sold out), poi toccherà a Nino D’Angelo con “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026” sabato 11 aprile (sold out), e il weekend successivo sarà tempo delle cattedrali con Notre Dame De Paris, l’opera popolare moderna più famosa al mondo che tornerà in scena a Eboli venerdì 17 (ore 21), sabato 18 (ore 16 e ore 21) e domenica 19 aprile (ore 17 e ore 21).

Martedì 5 maggio arriverà a Eboli Il primo tour nei palazzetti” di Blanco, mentre sabato 9 maggio torna, dopo lo straordinario sold out di novembre, Elisa con il suo meraviglioso live.

Dopo la pausa estiva, si ripartirà venerdì 16 ottobre con “La Notte di Certe Notti” di Luciano Ligabue e con il doppio appuntamento con“POOH 60 – La nostra storiamartedì 27 e mercoledì 28 ottobre.

Un 2026, dunque, che si preannuncia davvero indimenticabile al PalaSele, aspettando il già annunciato grande ritorno di Laura Pausini che con il “IO CANTO WORLD TOUR 2026/2027” farà tappa a Eboli martedì 9 novembre 2027.

Le info utili

INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. I biglietti sono disponibili su Ticketone e negli abituali punti vendita. Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.

