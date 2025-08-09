Eboli: ritorna la Festa di San Donato tra fede, tradizione e comunità

Ad Eboli, attesa da tempo, ritorna la festa di San Donato, tanto cara agli ebolitani. Una giornata ricca di fede, tradizione, senso di appartenenza e spirito comunitario. La Parrocchia di Santa Maria del Carmine in San Francesco ripropone la storica tradizione e invita tutti coloro che desiderano partecipare alla giornata di celebrazioni sulla collina che porta il nome del santo vescovo.

San Donato è un luogo naturale e suggestivo, simbolo dell’impegno della comunità locale nella salvaguardia del creato.

Il Programma

Domenica 10 agosto Ore 6:00 – Ritrovo dei volontari Ore 7:30 – Celebrazione eucaristica e benedizione dei cavalli A seguire – Processione per la contrada rurale Pausa pranzo e momenti conviviali Ore 19:00 – Seconda celebrazione eucaristica A seguire – Musica, canti e balli della tradizione popolare



La festa di San Donato rappresenta per gli ebolitani e per gli abitanti della Piana del Sele un momento importante di fede e comunità. Quest’anno c’è grande attesa per il ritorno di quella che è sempre stata una celebrazione molto sentita.