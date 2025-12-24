Eboli, rissa in centro: rinvenuta pistola con matricola abrasa

Rissa nel centro di Eboli. È accaduto questa sera nella centralissima via Matteo Ripa a pochi passi dal Comune.

Una rissa scoppiata probabilmente per futili motivi tra bande di giovani e il fuggi fuggi generale che ha creato disordini. Parole grosse, spintoni, schiaffi e calci. La rissa tra bande di giovanissimi ha destabilizzato quanti erano presenti in zona.

Qualcuno ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale che hanno prontamente ristabilito la calma.

Nel corso delle indagini la Polizia Municipale ha rinvenuto e sequestrato una pistola Beretta con matricola abrasa.

L’arma era nascosta in un cestino dei rifiuti in via Matteo Ripa.

Le indagini proseguono.