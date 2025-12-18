Eboli, quartiere “in ostaggio” dell’Alta Velocità: l’incubo dei residenti di via Serracapilli tra fango e mezzi pesanti

Un esposto denuncia le condizioni critiche del cantiere del Lotto 1A Battipaglia-Romagnano: cittadini bloccati in casa, strade distrutte e continue interruzioni di luce e gas.

A cura di Redazione Infocilento
Lavori alta velocità

Mentre l’Italia corre verso il futuro con la nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, c’è un pezzo di Eboli che è rimasto bloccato nel fango, letteralmente e metaforicamente. Per i residenti di via Serracapilli II, l’avvio dei lavori per il “Lotto 1A” si è trasformato in una quotidiana odissea, fatta di rischi per l’incolumità e disagi che hanno spinto una cittadina a presentare un formale esposto alle autorità competenti, tra cui Comune, Prefetto di Salerno, ASL e Rete Ferroviaria Italiana.

Una trappola senza via d’uscita

La situazione descritta dai residenti dipinge uno scenario di assedio. A partire dal maggio 2025, con l’avvio delle operazioni di cantiere affidate al Consorzio Xenia, la vita nel quartiere è cambiata radicalmente. Il nodo cruciale è la logistica: per insediare il cantiere è stato espropriato un uliveto situato su una curva cieca dell’unica strada di collegamento tra la zona residenziale e il centro cittadino.

Il risultato? L’intera area si è trasformata in un cantiere a cielo aperto senza che, come denuncia l’esposto, sia stata prevista una viabilità alternativa. I cittadini, per tornare a casa o recarsi al lavoro, sono costretti ad attraversare fisicamente l’area operativa, facendosi largo tra ruspe, scavatori e mezzi pesanti in manovra.

Leggi anche:

Eboli, mensa scolastica nella bufera: “Frutta macerata servita ai bambini”. Nuova protesta dei genitori

Non è raro che i residenti rimangano letteralmente bloccati in attesa che un camion finisca di scaricare materiale, o che si trovino a schivare “oggetti mortiferi” e carichi trasportati da una parte all’altra della strada.+3

Strade colabrodo e “fango plastico”

Oltre al rischio di incidenti, c’è il degrado infrastrutturale. Il continuo passaggio di mezzi d’opera ha devastato il manto stradale. L’esposto segnala la presenza di fessurazioni, avvallamenti e buche profonde che, con le piogge, si trasformano in trappole d’acqua. La superficie è ricoperta da uno strato di “fango plastico” scivoloso che rende precario l’equilibrio delle auto e impossibile il transito a piedi.

Una condizione che taglia fuori di fatto chi non possiede un’automobile, rendendo pericolosissimo l’attraversamento pedonale, e che sta causando danni e usura anticipata anche ai veicoli dei residenti, inadatti a percorrere quello che è diventato un percorso di guerra più che una strada urbana.

Al buio e al freddo

I disagi non si fermano alla viabilità. I lavori di scavo e movimentazione terra stanno interferendo pesantemente con i sottoservizi. I residenti lamentano continui sbalzi di tensione e blackout improvvisi, alcuni dei quali proseguiti fino a notte fonda, come accaduto il 21 e il 28 novembre scorsi, con interruzioni durate diverse ore. A questo si aggiungono i problemi alla rete del gas, con blocchi e cali di pressione dovuti a interferenze con le condotte, che mettono a rischio il funzionamento di riscaldamenti e cucine.

La richiesta di intervento

Stanchi di vivere nell’incertezza e senza adeguate comunicazioni o preavvisi sui disservizi, i residenti chiedono ora un intervento immediato. Nell’esposto si sollecitano le autorità a verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e a imporre il ripristino di condizioni di vita civili.

La richiesta è chiara: l’Alta Velocità è un’opera strategica, ma non può essere realizzata calpestando i diritti minimi e la sicurezza di chi abita a pochi metri dalle ruspe. Se la situazione non troverà una soluzione tempestiva, i cittadini si dicono pronti ad adire le vie legali per tutelare la propria incolumità.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Polla, oss gratuiti

Polla, corsi OSS gratuiti per gli studenti dell’istituto sociosanitario: firmato il protocollo d’intesa

Un’azione strutturata che consentirà a 30 giovani diplomati di conseguire gratuitamente la…

Pranzo d'amore

Solidarietà a Vallo della Lucania: torna l’iniziativa L’ALTrA cucina per un Natale di speranza in carcere

Oggi la casa circondariale di Vallo della Lucania ospita L'ALTrA cucina… per…

Sequestro Carabinieri

Deteneva droga ai fini di spaccio: arrestato pusher nel salernitano

L'uomo è stato trovato in possesso anche di materiale per il confezionamento…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.