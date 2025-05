Eboli: proseguono i controlli sui cani padronali per verificare se sono microchippati

Numerose le strade in cui la squadra di vigilanza, formata da veterinari Asl e Polizia municipale ha effettuato i controlli per verificare se i cani fossero microchippati come prevede la legge, tenuti al guinzaglio correttamente e se i padroni portassero con sé il materiale per raccogliere le deiezioni.

Dal centro alla periferia sono stati elevati 3 verbali da 300 euro ciascuno per mancata microchippatura dei cani. Ecco l’elenco delle strade controllate: Piazza della Repubblica, via Rocco Angelo, via Serracapilli, via San Gregorio VII, via Giuseppe Vittorio.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

Si ricorda che le sanzioni previste vanno dal massimo di 300 euro previsto appunto per la mancata microchippatura, a verbali da 100 euro ciascuno per la conduzione senza guinzaglio o la mancata raccolta delle deiezioni.

Le dichiarazioni

«Per salvaguardare il benessere animale e migliorare la convivenza tra cittadini e animali il corretto comportamento dei padroni dei cani è fondamentale – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca – Perciò i controlli proseguiranno a tappeto».