Piana del Sele

Eboli: presentato ufficialmente Movieboli Film Festival 2025

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina nella stanza del Sindaco Mario Conte

Silvana Scocozza

8 Agosto 2025

Dal 22 al 24 agosto, Eboli ospiterà il Movieboli Film Festival 2025, un evento culturale di rilievo che torna con una programmazione ricca e coinvolgente.

Le serate si svolgeranno presso l’Arena di Sant’Antonio e il Giardino Vacca De Dominicis, con un’offerta che spazia dalle proiezioni ai podcast dal vivo, passando per incontri, arte e tanta passione per il cinema.

La conferenza

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina nella stanza del Sindaco Mario Conte, dove è stato illustrato il programma ufficiale del festival, confermando l’importanza dell’appuntamento nel panorama culturale locale.

Il programma

  • Contest di cortometraggi internazionali
  • Proiezione di film cult contemporanei
  • Incontri con ospiti speciali del cinema italiano
  • Podcast live nel Giardino Vacca De Dominicis
  • Contest artistico a tema cinema con esposizione delle opere e votazione del pubblico
  • Altri momenti dedicati alla creatività e alla riflessione

La partecipazione

Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza XXV Aprile, disponibile tutti i giorni del festival dalle 19:00 alle 21:00 (solo andata).

L’Arena di Sant’Antonio ospiterà le proiezioni e gli incontri principali, mentre il Giardino Vacca De Dominicis sarà il luogo dedicato ai momenti più intimi e riflessivi, con il podcast dedicato al mondo del cinema e della creatività.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

