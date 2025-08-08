Eboli: presentato ufficialmente Movieboli Film Festival 2025

Dal 22 al 24 agosto, Eboli ospiterà il Movieboli Film Festival 2025, un evento culturale di rilievo che torna con una programmazione ricca e coinvolgente.

Le serate si svolgeranno presso l’Arena di Sant’Antonio e il Giardino Vacca De Dominicis, con un’offerta che spazia dalle proiezioni ai podcast dal vivo, passando per incontri, arte e tanta passione per il cinema.

La conferenza

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina nella stanza del Sindaco Mario Conte, dove è stato illustrato il programma ufficiale del festival, confermando l’importanza dell’appuntamento nel panorama culturale locale.

Il programma

Contest di cortometraggi internazionali

Proiezione di film cult contemporanei

Incontri con ospiti speciali del cinema italiano

Podcast live nel Giardino Vacca De Dominicis

Contest artistico a tema cinema con esposizione delle opere e votazione del pubblico

Altri momenti dedicati alla creatività e alla riflessione

La partecipazione

Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza XXV Aprile, disponibile tutti i giorni del festival dalle 19:00 alle 21:00 (solo andata).

L’Arena di Sant’Antonio ospiterà le proiezioni e gli incontri principali, mentre il Giardino Vacca De Dominicis sarà il luogo dedicato ai momenti più intimi e riflessivi, con il podcast dedicato al mondo del cinema e della creatività.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.