Eboli: presentato ufficialmente Movieboli Film Festival 2025

Dal 22 al 24 agosto, Eboli ospiterà il Movieboli Film Festival 2025, un evento culturale di rilievo che torna con una programmazione ricca e coinvolgente.
Le serate si svolgeranno presso l’Arena di Sant’Antonio e il Giardino Vacca De Dominicis, con un’offerta che spazia dalle proiezioni ai podcast dal vivo, passando per incontri, arte e tanta passione per il cinema.
La conferenza
La conferenza stampa di presentazione si è tenuta questa mattina nella stanza del Sindaco Mario Conte, dove è stato illustrato il programma ufficiale del festival, confermando l’importanza dell’appuntamento nel panorama culturale locale.
Il programma
- Contest di cortometraggi internazionali
- Proiezione di film cult contemporanei
- Incontri con ospiti speciali del cinema italiano
- Podcast live nel Giardino Vacca De Dominicis
- Contest artistico a tema cinema con esposizione delle opere e votazione del pubblico
- Altri momenti dedicati alla creatività e alla riflessione
La partecipazione
Per agevolare la partecipazione, sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Piazza XXV Aprile, disponibile tutti i giorni del festival dalle 19:00 alle 21:00 (solo andata).
L’Arena di Sant’Antonio ospiterà le proiezioni e gli incontri principali, mentre il Giardino Vacca De Dominicis sarà il luogo dedicato ai momenti più intimi e riflessivi, con il podcast dedicato al mondo del cinema e della creatività.
L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.