Eboli, presentata Kora: l’Officina Sociale che coinvolge giovani con disabilità

Non è una semplice associazione, né un gruppo di lavoro: Kora è un’Officina Sociale che coinvolge giovani con disabilità desiderosi di contribuire a scrivere pagine importanti della vita sociale e culturale del territorio. La cerimonia di presentazione dell’ambizioso progetto si è svolta ieri sera presso il giardino de Il Papavero, alle porte del borgo antico ebolitano.

La cerimonia

Alla presenza di numerosi giovanissimi soci e delle loro famiglie, il progetto è stato accolto da tante persone che, a vario titolo, saranno coinvolte nella vita e nelle attività di Kora.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti:

il Sindaco Mario Conte ,

, Antonio Nuzzolo , direttore dell’Azienda Speciale Sele Inclusione,

, direttore dell’Azienda Speciale Sele Inclusione, il dottor Romagnuolo , psichiatra U.O.S.M. di Eboli,

, psichiatra U.O.S.M. di Eboli, la consigliera provinciale Filomena Rosamilia ,

, l’assessore Catia Cennamo.

Enza La Padula, vicepresidente dell’APS, ha presentato il progetto.

Ad aprire la presentazione ufficiale di Kora Officina Sociale è stato Alessandro Lamonica, giovane studente universitario che ha fortemente voluto questa iniziativa e ha saputo coinvolgere tanti amici e le loro famiglie.