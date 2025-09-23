Eboli, presentata Kora: l’Officina Sociale che coinvolge giovani con disabilità

Il progetto è stato accolto da tante persone che, a vario titolo, saranno coinvolte nella vita e nelle attività di Kora

A cura di Silvana Scocozza

Non è una semplice associazione, né un gruppo di lavoro: Kora è un’Officina Sociale che coinvolge giovani con disabilità desiderosi di contribuire a scrivere pagine importanti della vita sociale e culturale del territorio. La cerimonia di presentazione dell’ambizioso progetto si è svolta ieri sera presso il giardino de Il Papavero, alle porte del borgo antico ebolitano.

La cerimonia

Alla presenza di numerosi giovanissimi soci e delle loro famiglie, il progetto è stato accolto da tante persone che, a vario titolo, saranno coinvolte nella vita e nelle attività di Kora.

Per i saluti istituzionali sono intervenuti:

  • il Sindaco Mario Conte,
  • Antonio Nuzzolo, direttore dell’Azienda Speciale Sele Inclusione,
  • il dottor Romagnuolo, psichiatra U.O.S.M. di Eboli,
  • la consigliera provinciale Filomena Rosamilia,
  • l’assessore Catia Cennamo.

Enza La Padula, vicepresidente dell’APS, ha presentato il progetto.

Ad aprire la presentazione ufficiale di Kora Officina Sociale è stato Alessandro Lamonica, giovane studente universitario che ha fortemente voluto questa iniziativa e ha saputo coinvolgere tanti amici e le loro famiglie.

