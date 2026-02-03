Eboli, persona dorme su una panchina al freddo, l’appello dei residenti: «Intervengano le istituzioni»

I residenti della centralissima Via Nobile ad Eboli, denunciano una situazione di grave disagio che sta suscitando forte preoccupazione. Una persona, probabilmente di origine straniera, dorme stabilmente su una panchina della strada principale della città, “all’agghiaccio più totale”, esposta al freddo intenso di questo periodo e in condizioni tali da mettere seriamente a: “rischio la sua vita”.
L’allarme dei residenti e l’appello alle autorità
Secondo quanto riferito dai cittadini, non si tratta di un episodio isolato. “Già in passato questa persona era stata aiutata e condotta in ospedale”, spiegano i residenti, “ma oggi la ritroviamo nuovamente in strada, senza alcuna protezione né assistenza”.
Da qui l’appello diretto alle istituzioni: “Chiediamo l’intervento urgente delle autorità competenti, dei servizi sociali, delle forze dell’ordine e delle autorità sanitarie”, affinché venga garantita un’assistenza immediata e una soluzione stabile. “Con il freddo di questi giorni – concludono – ogni ritardo può avere conseguenze drammatiche”.