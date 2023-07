Eboli: Nuovi equilibri e nuovi disegni politici. Cosimo Naponiello aderisce a Italia Viva

La maggioranza del Sindaco Conte ad Eboli si scrive e si riscrive tra una federazione che nasce, pezzi che mancano e consiglieri che lasciano. Restando sempre in maggioranza, tra lista civica a gruppo misto sempre a sostegno del Sindaco che a quanto pare resta l’unico collante tra gruppi e schieramenti. E l’ultimo passaggio formalizzato è quello del Consigliere comunale Cosimo Naponiello che dal gruppo misto passa a Italia Viva.

La scelta del Consigliere comunale

“Un lungo periodo di riflessione e le tante sfide che coinvolgono l’intero Paese, ma soprattutto i territori, impongono ad ognuno di noi delle scelte precise che abbiano la capacità di rappresentare in futuro chiari e definiti punti di riferimento. Nell’ambito di queste riflessioni, ho maturato la scelta di aderire al gruppo politico Italia Viva, che credo possa rappresentare in pieno le istanze che da sempre porto avanti attraverso il mio impegno politico quotidiano. Guardo alla capacità di Italia Viva di assumere posizioni nette al fianco delle comunità, senza pregiudiziali nei confronti di nessuno, ma puntando ad ottenere il massimo possibile in favore sia delle comunità locali, sia delle fasce più fragili della popolazione”. Così Naponiello.

Naponiello che è politico di lungo corso, mai banale e sempre propositivo, ha assunto ruoli importanti nell’amministrazione Cariello portando avanti i lavori di Commissioni che hanno permesso alla macchina amministrativa di operare bene.

“Mi convince l’impegno del capogruppo regionale Tommaso Pellegrino in favore del territorio a sud di Salerno, così come l’azione di supporto alla costruzione del partito e delle sue alleanze portata avanti dai dirigenti locali”.

La posizione di Cosimo Naponiello

“Rimane fermo il mio impegno al fianco del sindaco Mario Conte e dell’amministrazione comunale che guida, verso cui rinnovo in maniera convinta per intero la mia fiducia. I programmi sottoscritti al momento della creazione di questa coalizione oggi al governo di Eboli rimangono totalmente validi e per il loro raggiungimento non mancherà né il mio supporto personale e politico, né l’appoggio di Italia Viva. Pensiamo che l’azione messa in campo dal sindaco Mario Conte sia un’attività importante per la città e per il suo territorio, il primo cittadino e la maggioranza consiliare potranno contare in ogni caso sul nostro convinto sostegno politico ed amministrativo”.

Naponiello ad Italia Viva e nel gruppo misto resta da solo Pasquale Ruocco.