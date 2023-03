Eboli: Non si ferma la microcriminalità in Città

È successo ancora ma questa volta i carabinieri della compagnia di Eboli hanno assicurato alla giustizia un giovane colto in flagranza di reato. Assicurato alla giustizia I.V., queste le iniziali dell’ arrestato, è stato associato alla casa circondariale di Salerno Fuorni in attesa di giudizio.

L’arresto dei Carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli agli ordini del Capitano Emanuele Tanzilli hanno tratto in arresto un giovane nella flagranza di reato di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale di Eboli, in quanto lo stesso è stato individuato nel

mentre danneggiava la serranda e asportava capi di abbigliamento ed un computer portatile.

Entrati in azione i militari dell’arma hanno assicurato alla giustizia il ladro e manette ai polsi lo hanno associato alla casa circondariale di Salerno Fuorni.

La sicurezza ad Eboli

Non di placa in Città l’onda dei furti alle attività commerciali e aumenta la paura per commercianti e residenti.