Eboli nel degrado: la città dimenticata dall’amministrazione Conte

Eboli continua a sprofondare nel degrado e nell’abbandono, mentre il sindaco Conte e i suoi assessori si limitano a celebrare opere spesso non loro, modificando progetti preesistenti e lasciando la città senza una vera programmazione. Dopo quasi 4 anni di amministrazione, il Piano Urbanistico Comunale (PUC) è ancora solo una promessa: nessun atto concreto, solo dichiarazioni arroganti e fuorvianti da parte dell’assessore competente.

La situazione

La città vive in condizioni di crescente insicurezza, con interi quartieri lasciati al buio. È emblematica la situazione del rione della Pace, dove i lavori – eseguiti male e in modo difforme rispetto alla zona adiacente (Lidl e terminal bus) – hanno causato enormi disagi ai residenti: oltre 50 posti auto eliminati, marciapiedi con dislivelli pericolosi e totale mancanza di uniformità nel decoro urbano. A peggiorare la situazione, l’illuminazione pubblica è assente da oltre sei mesi, con i vecchi pali rimossi e i nuovi ancora da installare.

La risposta del sindaco a un cittadino esasperato è stata sconfortante: “Abbiamo provato di tutto con l’impresa appaltatrice”. Una frase che riflette il modus operandi dell’intera amministrazione. Ricordiamo che è compito dell’impresa garantire la sicurezza dei luoghi durante i lavori, comprese adeguata segnaletica e illuminazione provvisoria ed è obbligo del comune garantire che ciò avvenga ed in caso di inadempienza dell’impresa, la legge da concreti strumenti all’ente di intervenire all’istante. Nonostante ciò, l’intero quartiere è stato lasciato al buio per mesi. Situazione simile si registra anche a via San Giovanni, altro ingresso fondamentale della città. Inoltre condivido pienamente l’iniziativa del consigliere Norma di coinvolgere i cittadini nella raccolta di firme al fine di sensibilizzare una amministrazione totalmente assente.

La gestione degli impianti sportivi

Non meno preoccupante è il destino degli impianti sportivi cittadini. Le associazioni e i tifosi dell’Ebolitana esprimono forte preoccupazione per i lavori allo stadio Massajoli e per il Dirceu. L’auspicio è che si eviti la sovrapposizione dei cantieri, per non compromettere l’attività sportiva e non costringere la squadra cittadina, nel suo anno del centenario, a giocare fuori casa. Sarebbe un danno gravissimo per tutto il movimento sportivo locale.

Alla luce di tutto ciò, ci auguriamo che almeno l’ordinario possa tornare alla normalità, in attesa di un futuro amministrativo diverso, più attento alle reali esigenze dei cittadini e più capace di gestire con competenza le sfide della città.

Filomena Rosamilia consigliera comunale e provinciale del PD.