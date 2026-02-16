Eboli, manutenzione strade provinciali: ecco il piano del Comune

L’amministrazione comunale di Eboli ha risposto formalmente alle numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti le condizioni critiche di diverse arterie provinciali. Sin dall’insediamento, la giunta guidata dal sindaco Mario Conte ha posto la questione al centro dell’agenda politica, richiedendo con insistenza alla Provincia l’istituzione di un capitolo di spesa specifico per la manutenzione dei tratti ricadenti nel territorio comunale. L’attenzione si è concentrata in particolare sulla SP 30 A e B, sulla SP 175 (Litoranea), sulla SP 195 (zona Istituto Agrario e area industriale) e sulla SP 208 (Scorziello).

Risorse ottenute e impatto degli eventi meteorologici

Circa due anni fa, gli stanziamenti ottenuti avevano permesso di avviare un primo ciclo di lavori. Tuttavia, come sottolineato dal primo cittadino, “un primo intervento di manutenzione sulla SP 30 e sulla SP 175. Tuttavia, a causa delle incessanti piogge, tali interventi risultano oggi fortemente compromessi”. Per quanto riguarda invece la SP 208, l’Ufficio Tecnico Provinciale ha fornito rassicurazioni circa l’inizio dei cantieri, che “partiranno non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno”.

La programmazione del Masterplan e i fondi regionali

Una parte significativa della strategia di riqualificazione passa attraverso le risorse regionali legate al Masterplan. Su un importo complessivo “di circa 28 milioni di euro, il Comune di Eboli e gli altri Comuni interessati hanno stabilito di destinare 12 milioni di euro alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione delle strade provinciali SP 175 (Litoranea), SP 30 A e B, SP 417 (Aversana) e delle arterie che conducono verso l’aeroporto”. I progetti necessari per sbloccare questi fondi sono già stati depositati presso la Regione, e l’amministrazione resta in attesa del via libera definitivo per l’avvio delle opere.

Sollecitazioni alla Provincia e sicurezza sulla SP 30

In merito alle attuali criticità della SP 30, il Comune ha intensificato il pressing istituzionale. Attraverso note ufficiali, l’ultima delle quali inviata il 25 novembre 2025, è stata ribadita la gravità della situazione. L’amministrazione ha confermato di aver mantenuto “costanti contatti telefonici con tecnici e funzionari provinciali, chiedendo quotidianamente l’attivazione di interventi urgenti”. Gli interventi eseguiti negli ultimi mesi vengono indicati come il “risultato diretto delle sollecitazioni avanzate dal Sindaco alla Provincia”.

Riapertura del ponte in località Coda di Volpe

Un punto cruciale riguarda la viabilità in località Coda di Volpe. A seguito di una richiesta specifica avanzata pochi giorni fa, è stata confermata l’imminente riapertura del ponte sulla SP 30. Secondo le informazioni fornite dall’Ufficio Tecnico del Consorzio di Bonifica Destra Sele, “la riapertura è imminente, essendo stati completati sia i lavori sia il collaudo”. Per garantire l’incolumità degli automobilisti, l’amministrazione ha richiesto agli enti competenti l’installazione immediata di barriere per la canalizzazione del traffico. L’obiettivo dichiarato è quello di “monitorare costantemente la situazione, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sulla tutela dei cittadini”.