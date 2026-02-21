Eboli: lunedì probabile “fumata bianca” per la nuova giunta

È stata definita proficua la riunione di maggioranza che si è svolta con il sindaco di Eboli, Mario Conte e i consiglieri comunali. Un incontro decisivo che avrebbe chiarito il quadro politico e amministrativo in vista di un imminente rimpasto di giunta.

Ecco cosa è emerso dalla riunione

Dalla riunione è emerso che potrebbero essere due gli assessori destinati a lasciare l’incarico: si tratta di Katia Cenedo, attualmente all’Istruzione, e di Nadia La Brocca, assessore all’Ambiente. Entrambe le posizioni sarebbero al centro di una revisione complessiva dell’assetto dell’esecutivo, con il ridimensionamento delle deleghe anche per Salvatore Marisei, che perderebbe i lavori pubblici.

Lunedi’ la possibile nuova giunta

Nel pomeriggio di oggi è prevista una nuova riunione, convocata direttamente dal sindaco, durante la quale gli assessori interessati dovrebbero ricevere la comunicazione ufficiale sulle decisioni maturate. Superato questo passaggio, l’obiettivo del primo cittadino sarebbe quello di presentare già lunedì mattina la nuova giunta, che dovrebbe includere due nuove figure femminili chiamate a sostituire gli assessori uscenti. Un segnale di continuità amministrativa e, al tempo stesso, di rilancio politico in un momento delicato per la maggioranza.