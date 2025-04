Eboli: le politiche giovanili e nuove opportunità per i giovani ebolitani | VIDEO

È ufficialmente partita la manifestazione di interesse per partecipare a “BARCAMP Eboli – Youth Innovation Lab”, il laboratorio di innovazione sociale e attivazione giovanile promosso dal Comune di Eboli, con il finanziamento della Regione Campania e del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con GRUV srl Società Benefit.

Le attività

È il consigliere comunale Vito Maratea a tracciare il bilancio delle attività e plaudire ai progetti condivisi con tutto il gruppo di lavoro. «Con questo progetto vogliamo dare spazio e voce alla creatività e all’energia dei nostri giovani – dichiara Vito Maratea, Consigliere Comunale con delega alle Politiche Giovanili – Prestiamo massima attenzione alla formazione delle nuove generazioni, perché crediamo che la crescita culturale, professionale e personale dei ragazzi e delle ragazze di Eboli sia la vera chiave per costruire una comunità più solida, innovativa e pronta ad affrontare le sfide del futuro. Un ringraziamento particolare va al Settore Politiche Giovanili del Comune di Eboli per il prezioso lavoro di progettazione, organizzazione e coordinamento dell’iniziativa».