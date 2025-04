Eboli celebra i “suoi” imprenditori | VIDEO

Si terrà il giorno 12 aprile, presso il Gastrò Mirra in via Maestri del Lavoro, alle ore 17,00, la cerimonia di intitolazione delle strade dell’Area Pip ad alcuni imprenditori ebolitani che hanno contribuito alla crescita economica della città e ad Adriano Olivetti, il cui contributo all’Italia intera non può essere dimenticato.

I riconoscimenti

Ottenuto il parere favorevole della Società Salernitana di Storia Patria e quello della Prefettura, infatti, la Giunta Comunale, su conforme proposta della Commissione Toponomastica, ha deciso di intitolare le strade dell’area produttiva alla memoria di Sossio Pezzullo (1929 – 2021), Andrea e Giuseppe De Martino (1911- 1985 e 1902 -1980), Vito Fusco (1922-1999) Cosimo Nigro (1898-1979), Pasquale Trotta (1922- 2013), Domenico Gioia (1914- 2007), Cristoforo Morrone (1841 – 1921), Giuseppe Moscariello (1893 – 1973), Mario Mellone (1922 – 2018), Francesco Paolo Fulgione (1911 – 1989), Matteo Ginetti (1905 – 1976), Francesco Falcone (1899 – 1994), Vito Amabile (1948 – 2020), Antonio Polito ( 1924 – 1994), Adriano Olivetti (1901 – 1960).