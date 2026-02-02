Eboli, lavori Terna sulla SS19: modifiche alla viabilità il 9 e 10 febbraio 2026

Ecco le regole per la viabilità. Limitazioni per consentire opere di realizzazione della Stazione di Conversione

Antonio Elia
Lavori in corso

Proseguono sul territorio comunale di Eboli i lavori a cura di Terna per la realizzazione della Stazione di Conversione, un’opera strategica che comporta, come previsto, alcuni disagi temporanei alla circolazione stradale.

I provvedimenti sulla viabilità

A tal proposito, il comandante della Polizia Municipale Daniele De Sanctis ha firmato un’ordinanza che disciplina la viabilità lungo un tratto della SS19 delle Calabrie nelle giornate del 9 e 10 febbraio 2026.
Gli interventi si svolgeranno dalle ore 07:00 alle ore 18:00, nel tratto compreso tra il km 6+000 e il km 11+098 della SS19, dove saranno effettuati scavi necessari alla prosecuzione dei lavori.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza, sono previste le seguenti misure:
Senso unico alternato, con transito regolato da impianto semaforico o da personale addetto (movieri);
Limite massimo di velocità ridotto a 30 km/h in prossimità del cantiere;
Divieto assoluto di sorpasso lungo l’intero tratto interessato dai lavori.

Nonostante le restrizioni, sarà sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Inoltre, i residenti potranno continuare ad accedere alle proprie abitazioni e proprietà private.
Al termine di ogni giornata lavorativa, la carreggiata verrà messa in sicurezza con asfalto provvisorio (binder), così da consentire il transito notturno in condizioni adeguate.

In caso di maltempo o condizioni atmosferiche avverse, i lavori saranno rinviati ai giorni lavorativi immediatamente successivi, mantenendo inalterate le modalità operative previste dall’ordinanza.

L’invito dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto delle possibili rallentamenti, collaborando così alla buona riuscita degli interventi.

