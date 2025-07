Eboli: “Infante” è main sponsor dell’Ebolitana Calcio 1925 per la stagione 2025/2026

La presentazione ufficiale si è tenuta nel pomeriggio di ieri presso lo store di via San Bernardino a Eboli, all’incrocio con viale Amendola.

Alla presenza della dirigenza, dei rappresentanti del coordinamento per il centenario e di un nutrito gruppo di tifosi, l’imprenditore Carmelo Infante ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo partenariato che guiderà le sorti della compagine sportiva per l’annualità 2025/2026, anno dei festeggiamenti per il centenario dalla nascita.

La squadra

Infante sarà il nuovo main sponsor della squadra locale e accompagnerà i calciatori e tutta la società verso un futuro sportivo fatto di impegno, dedizione e sacrificio. Accolto con grande partecipazione dalla dirigenza, dai tifosi e dai rappresentanti del coordinamento per il centenario Infante era a pieno titolo a far parte della storia calcistica della Città di Eboli.