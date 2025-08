Eboli, incidente stradale in località Femmina Morta: diversi feriti e traffico in tilt

Un grave incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi in località Femmina Morta, lungo la Strada Provinciale 30 (SP30), arteria che collega San Giovanni con Santa Cecilia, nel territorio comunale di Eboli.

L’incidente

Per cause ancora in fase di accertamento, tre veicoli sono entrati in collisione in un tratto particolarmente trafficato della SP30. L’impatto è stato violento, con le auto visibilmente danneggiate e i passeggeri che avrebbero riportato diverse ferite. L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione, mandando in tilt il traffico lungo una delle principali vie di collegamento tra il centro cittadino e le zone rurali e costiere.

I soccorsi

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di Eboli, coordinati dal comandante Daniele De Sanctis, insieme ai soccorritori del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e ne hanno disposto il trasferimento urgente presso il pronto soccorso dell’ospedale di Eboli.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a effettuare rilievi tecnici sul posto per stabilire le cause dell’incidente e ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Traffico sotto osservazione nei pressi dello svincolo autostradale a San Giovanni.