Eboli, incendio in un capanno: distrutti attrezzi da lavoro e un’auto

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, a Eboli, dove un incendio è divampato all’interno di un capanno situato in via Casarsa, causando ingenti danni materiali.

La ricostruzione

Per cause ancora in fase di accertamento, probabilmente riconducibili a un cortocircuito, il capanno – situato nei pressi di un’abitazione – è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il rogo ha generato grande preoccupazione tra i residenti della zona, allarmati dal fumo e dal rapido propagarsi dell’incendio.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi alle abitazioni vicine.

Il rogo ha completamente distrutto una Lancia Ypsilon parcheggiata all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura e diversi attrezzi da lavoro custoditi nel capanno.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma restano i danni materiali e lo spavento per quanto accaduto. Le autorità stanno ora effettuando gli accertamenti necessari per chiarire con precisione l’origine dell’incendio.