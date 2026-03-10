Cronaca

Eboli, incendio in un capanno: distrutti attrezzi da lavoro e un’auto

Sul posto i vigili del fuoco, danni ad un’auto e ad attrezzi da lavoro

Antonio Elia

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, martedì 10 marzo, a Eboli, dove un incendio è divampato all’interno di un capanno situato in via Casarsa, causando ingenti danni materiali.

Continua dopo la pubblicità

La ricostruzione

Per cause ancora in fase di accertamento, probabilmente riconducibili a un cortocircuito, il capanno – situato nei pressi di un’abitazione – è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. Il rogo ha generato grande preoccupazione tra i residenti della zona, allarmati dal fumo e dal rapido propagarsi dell’incendio.
Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando che l’incendio potesse estendersi alle abitazioni vicine.

Continua dopo la pubblicità

Il rogo ha completamente distrutto una Lancia Ypsilon parcheggiata all’interno o nelle immediate vicinanze della struttura e diversi attrezzi da lavoro custoditi nel capanno.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma restano i danni materiali e lo spavento per quanto accaduto. Le autorità stanno ora effettuando gli accertamenti necessari per chiarire con precisione l’origine dell’incendio.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Studenti

Borse di studio: in Campania contributi da 250 euro per gli studenti delle superiori

Ecco tutte le informazioni per accedere alle borse di studio

Capaccio Paestum, dissesto idrogeologico e lavori sul Rio Ciorlito. Il punto con il Deputato Pino Bicchielli

Il Deputato di Forza Italia, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione tracciando anche il bilancio dell'inverno dal punto di vista del dissesto idrogeologico

Porto di Agropoli

Porto di Agropoli, l’Antitrust boccia le procedure del Comune: “Rischio elusione della concorrenza”

L'Antitrust contesta al Comune di Agropoli le procedure per le concessioni nel porto: dubbi su subconcessioni e mancanza di gare a evidenza pubblica

Tomba pontecagano

Pontecagnano, tesori dal passato: scoperte 34 tombe nella necropoli sannitica

Nuove scoperte archeologiche a Pontecagnano Faiano: rinvenute 34 sepolture del IV-III secolo a.C. con corredi bellici e gioielli. Dettagli sugli scavi e i reperti

Vallo della Lucania: fine dell’odissea per la Gelbison, squadra pronta a tornare a casa

I prossimi step prevedono la pulizia e la sistemazione della curva e della tribuna, così da rendere il campo pronto e fruibile alla cittadinanza

Scuola Ogliastro Cilento

Ogliastro Cilento, Antonio Abate: “Lavori alle scuole, tanti i nodi da sciogliere”

Realizzazione del nuovo polo scolastico? Consigliere di minoranza accusa: ritardi e edifici esistenti in condizioni difficili

Martello giudice

Serie D: cambia la classifica nel Girone della Gelbison, cinque punti di penalizzazione per la Nuova Igea Virtus

Rossoblù ora a cinque punti dai play off

Monica Sarnelli

Vallo della Lucania: alla Provvidenza arriva l’attrice Monica Sarnelli con “Sirene, sciantose, malafemmene ed altre storie di donne veraci”

L'appuntamento è per il 19 marzo alle ore 21:00

Asl Salerno

Giornata Mondiale del Rene: ecco le iniziative negli ospedali dell’Asl Salerno

Ecco dove e quando è possibile effettuare le visite nefrologiche

Alfano: inaugurato il nuovo Ufficio di Prossimità

L'avvio del nuovo presidio rappresenta un passo in avanti nel percorso di ristrutturazione degli Uffici di Prossimità sul territorio regionale e non solo

Piramide Corleto

L’agricoltura del futuro entra in classe: a Corleto Monforte debutta la coltivazione idroponica

La Scuola Primaria di Corleto Monforte riceve una torre idroponica grazie al Gal Sentieri del Buon Vivere. Un progetto educativo tra innovazione e ambiente

Polizia, arresto

Agropoli, arrestato latitante rumeno: condannato a 10 anni per violenza sessuale su minore

Nel 2022, il 45enne aveva avuto due rapporti sessuali con una 15enne e, nel corso di un controllo di polizia, aveva provocato lesioni ad un agente