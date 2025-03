Eboli in festa per i 100 anni di Soer M. Raphäela

Momenti di gioia e commozione ad Eboli per i 100 anni della signora Soer. Ha compiuto un secolo di vita Soer M. Raphäela, al secolo conosciuta come Eufrasia Cataldo e per questo compleanno speciale si sono ritrovati intorno a lei tantissimi parenti e molti amici di famiglia.

Una vita spesa tra famiglia e fede

Animo nobile, una vita spesa tra fede e preghiera Soer M. Raphäela è stata punto di riferimento per generazioni di giovani e ha sempre avuto attenzioni e accortezze per la preparazione ecclesiastica delle sue consorelle. Gentilezza e umiltà i suoi punti di forza e tanta grazia nei modi e nell’aspetto. Per festeggiare il suo compleanno anche il Sindaco di Eboli Mario Conte ha presenziato alla cerimonia e ha usato per lei parole d’affetto e gratitudine.

Gli auguri del sindaco, Mario Conte

«A lei e alla sua famiglia – ha detto il primo cittadino di Eboli – ho portato l’augurio più caloroso di tutta la comunità. A lei che è esempio di bontà e dedizione, umiltà e fede incondizionata. La sua storia, i suoi ricordi, i racconti di vita hanno donato ad ognuno grandi emozioni e sentimenti di gioia».