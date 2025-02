Castelnuovo Cilento, nonna Aurora compie 100 anni

Il Cilento si conferma sempre più terra di centenari. Traguardo importante per Aurora De Marino, che oggi ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’affetto della famiglia e della comunità di Castelnuovo Cilento.

Un secolo di vita che rappresenta anche un pezzo di storia collettiva, fatta di tradizioni, sacrifici e valori che continuano a vivere attraverso la sua testimonianza.

La festa

Aurora, con il suo sorriso sereno e il suo sguardo limpido, ha accolto nella sua casa amici, parenti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno voluto rendere omaggio alla sua straordinaria vita.

“Entrare oggi nella casa di Aurora è stato come fare un viaggio nel tempo,” ha dichiarato il sindaco. “Mi ha accolto con la dolcezza di una nonna e la forza di chi ha vissuto tutto: gioie, fatiche, cambiamenti. I suoi racconti sono un patrimonio prezioso per tutta la comunità.”

Nel corso della visita, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della memoria storica e del valore degli anziani come custodi delle tradizioni. “Aurora non è solo una nostra concittadina, ma un simbolo della nostra storia. Oggi celebriamo non solo il suo compleanno, ma anche il suo esempio di vita”, ha concluso.