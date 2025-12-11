Eboli, i Cantori di San Lorenzo festeggiano 20 anni di attività con la XVII edizione della rassegna “Liberi inCanti”

Appuntamento sabato 13 dicembre a partire dalle 18:15 presso la Badia di San Pietro alli Marmi

A cura di Silvana Scocozza
Cantori di San Lorenzo

Un traguardo significativo per I Cantori di San Lorenzo, che quest’anno celebrano con orgoglio vent’anni di attività. La storica associazione musicale è già al lavoro da tempo per organizzare la manifestazione che si terrà il 13 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:15, presso la suggestiva Badia di San Pietro alli Marmi di Eboli.

La Speranza: il tema della XVII edizione

“La Speranza” sarà il filo conduttore della XVII edizione della rassegna corale, un appuntamento che ancora una volta vedrà protagonisti cori provenienti da diverse località italiane, ciascuno con la propria unicità e passione per la musica.

I cori partecipanti alla rassegna

Sul palco si alterneranno:

  • Il coro giovanile “Loud Whispers” dell’associazione Libentia Cantus di Portici, diretto dal M° Carlo Intoccia.
  • Il Coro Alpino “Rive del Sangro” di Pescasseroli, diretto dal M° Carmelo Gentile.
  • Il Coro “Laudate Dominum” di Poggiomarino, diretto dal M° Claudio Boccia.
  • Il Gruppo di Canto Popolare “I Briganti dell’Ermice” di Eboli.
  • Le piccole stelle del Coro “Primula”, sotto la direzione del M° Claudio Boccia.
  • Il coro “Ultrajoyed” di Baronissi, diretto dal M° Sergio Avallone.
  • Il gruppo vocale “InCanto” di Lagonegro, guidato dalla M° Cristina Fucci.
  • Infine, i padroni di casa, I Cantori di San Lorenzo, guidati dal Maestro Alfonso Fiorelli.

Le parole della presidente Filomena Sessa

«La nostra associazione – sottolinea la Presidente dei Cantori di San Lorenzo, Filomena Sessa – non ha fini di lucro ed è presente sul territorio da 20 anni. Tra i suoi scopi vi è l’impegno nella divulgazione e promozione della cultura, in particolare di quella musicale corale rivolta a tutti. La rassegna è un’occasione di incontro e confronto con altre realtà musicali, senza spirito di competizione».

Un evento gratuito patrocinato dal Comune di Eboli

La manifestazione, a ingresso gratuito, gode del patrocinio del Comune di Eboli e si conferma come uno degli appuntamenti culturali più attesi della città, capace di unire tradizione, musica e comunità.

