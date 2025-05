Eboli: finanziamento da 4mln di euro per collegare tratti fognari con il depuratore di Coda di Volpe

“Finanziamento da 4.000.000,00 di Euro dalla Regione Campania per collegare gli ultimi tratti fognari delle frazioni di S. Cecilia, Cioffi e Corno d’Oro con il depuratore di Coda di Volpe ad Eboli.

L’iter

Si conclude, così, positivamente un iter seguito personalmente dalla Consigliera Marianna Villecco e dalla consigliera Sara Costantino in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente retto da Nadia La Brocca, anche grazie al favore della Regione Campania che ha accolto le nostre sollecitazioni.

Una risposta importante per le famiglie interessate ed un risultato straordinario per aumentare la sostenibilità ambientale del nostro territorio e la salubrità delle nostre acque, fluviali e marine. Il finanziamento consentirà infatti di risolvere il problema che avevano alcuni residenti delle frazioni periferiche per collegarsi al Depuratore.

Una volta terminati anche questi tratti di collegamento tutte gli scarichi delle frazioni lungo la SS 18 del Comune di Eboli potranno confluire a Coda Di Volpe ed essere opportunamente trattati, migliorando sensibilmente l’efficienza dell’impianto. Intanto proseguono gli allacci alle fognature delle altre zone dove Asis ha già completato gli interventi”.

«Si tratta di un lavoro importante che consentirà di risolvere un problema oneroso per i residenti e ridurre l’inquinamento provocato dagli scarichi nei canali non collettati. – Ha commentato il Sindaco Mario Conte – Doveroso ringraziare l’Assessore regionale Bonavitacola, l’Asis che ha preparato il progetto, i consiglieri del territorio che hanno collaborato con l’assessorato all’Ambiente e la stessa Asis. La sinergia tra le istituzioni è sempre produttiva».